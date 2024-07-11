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Uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore'dan açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uluslararası Uzay İstasyonu, Astronotlar, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilimsel çalışmalar için Starliner Uluslararası Uzay İstasyonu ile uzaya giden astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore mahsur kaldı. Uzayda mahsur kalan astronotlar, dünyaya güvenle döneceklerini söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Boeing'in Starliner mekiğinde geçici olarak mahsur kalan 2 astronot, dünyaya döneceklerini söyledi. ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen astronotlar haftalardır dünyaya dönmeyi bekliyor.

ASTRONOTLAR UZAYDA MAHSUR KALDI 

Uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore yaptıkları açıklamada, dünyaya güvenle döneceklerini söyledi. İtici testleri tamamlandıktan sonra geri dönmeyi planladıklarını belirten Williams ve Wilmore, yörüngede fazladan vakit geçirmekten şikayetçi olmadıklarını ve istasyon ekibine yardım etmekten keyif aldıklarını ifade etti.

Uzay istasyonunda bilimsel deneyler ve bakım çalışmaları yaptıklarını anlatan Williams, "Uzay aracının bizi hiçbir sorun yaşamadan evimize götüreceğine dair içimde gerçekten iyi bir his var" dedi.

Yörüngede yeniden bulunmanın harika olduğunu ve kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini kaydeden Williams, “Şikayetçi değilim, Butch da değil. Birkaç hafta daha buradayız” şeklinde konuştu.

Uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore'dan açıklama geldi - 1. Resim

MANUEL OLARAK KONTROL SAĞLANDI

Starliner Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kenetlenme alanına yaklaşırken birkaç iticinin arızalandığını ve iticilerin gücünün zayıfladığını fark ettiğini söyleyen Wilmore ise, bu konuda deneyimli ve eğitimli olduklarını, bir saatten fazla süre boyunca manuel olarak kontrol sağladıklarını belirtti.

Astronotlu ilk Starliner mekiği, test görevi için birkaç kez ertelemenin ardından 5 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı. Yaklaşık 27 saatlik bir uçuşun ardından ISS'ye kenetlenen Starliner'ın yolculuğu sırasında helyum sızıntısı yaşanmış, 28 iticisinden 4'ü bozulmuştu. Astronotlar bozuk iticilerin 3'ünü çalıştırmayı başarmıştı. Uzay görevinin yaklaşık bir hafta sürmesi planlanmış ancak oluşan teknik sorunların güvenlik endişelerini artırması nedeniyle geri dönüş ertelenmişti.

Uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore'dan açıklama geldi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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