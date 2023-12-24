BM: Gazze'de 50 bin hamile kadın var, her gün 180'den fazlası doğum yapıyor

24 Aralık 2023 19:52 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 19:54

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının bulunduğu ve her gün 180'den fazlasının doğum yaptığı tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de UNRWA'ya ait 22 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığına işaret edilen açıklamada, "UNRWA doktorları ve ebeleri, UNRWA'ya ait aktif 7 sağlık merkezinde doğum sonrası ve yüksek riskli hamile kadınlara bakım sağlamak için mümkün olan her şeyi yapıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde sağlık sistemi çökmüş durumda.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin kuzeyinde aktif hastanenin kalmaması ve Şifa Tıp Kompleksi'ndeki yetersizlikler nedeniyle yaralıların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazze kentindeki son aktif hastane olan El-Ehli Baptist'in de 19 Aralık'ta hizmet dışı kaldığı açıklanmıştı.

Tıbbi imkanların yetersizliği, yerinden edilen kişilerin hastanelere sığınması ve yaralı sayısının çokluğu nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde de durumun kontrolden çıktığı duyurulmuştu.

İsrail saldırıları nedeniyle nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze Şeridi'nde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezlerdeki insan yoğunluğu ve hijyen malzemeleri eksikliğinin bulaşıcı hastalıklara yol açtığı açıklanmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünya ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara sık sık tıbbi malzeme ve sahra hastanesi kurma çağrısını yineliyor.

İsrail’in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim saldırılarının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle bölge halkı insani bir felaket yaşıyor.

İsrail ordusunun saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den önce günlük 600 yardım tırının gönderildiği Gazze'ye, insanların temel ihtiyaçlarında ciddi artışın baş gösterdiği son 2,5 ayda gönderilen yardım tırları ise günlük 70'i geçmiyor.