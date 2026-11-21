Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için yapılan dokuzuncu oylamada da sonuç çıkmadı. Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, yeni genel sekreter üzerinde uzlaşamadı. Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu 5 destek ve 10 olumsuz oy alırken, veto yetkisine sahip dört ülkenin Türk diplomata karşı çıktığı ortaya çıktı. Yarışın önde gelen adayları da daimi üyelerin engeline takıldı.

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Birleşmiş Milletler'de (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres'in yerine geçecek ismi belirlemek için yürütülen seçim süreci, Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisine sahip üyeleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kilitlendi.

Dün gerçekleştirilen dokuzuncu gayriresmi eğilim yoklamasında sekiz adaydan hiçbiri, Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin tamamının itirazını aşamadı.

Mevcut Genel Sekreter Guterres'in görev süresinin 31 Aralık'ta sona erecek olmasına rağmen yeni isim üzerinde henüz uzlaşma sağlanamadı.

BM Genel Sekreterliği seçiminde veto krizi! Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu kaç oy aldı?

TÜRKİYE'NİN ADAYI FERİDUN SİNİRLİOĞLU KAÇ OY ALDI?

Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği için aday gösterdiği deneyimli diplomat Feridun Sinirlioğlu da 20 Kasım'daki yoklamada yeterli desteği sağlayamadı.

PassBlue'nun ulaştığı gayriresmî oy dökümüne göre Sinirlioğlu, Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 5 destek ve 10 olumsuz oy aldı.

Türk diplomatın aldığı oyların dağılımında ise veto yetkisine sahip ülkelerin tutumu öne çıktı.

ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşan beş daimi üyeden yalnızca biri Sinirlioğlu'nu desteklerken, dördü olumsuz oy kullandı.

Oylama gizli gerçekleştirildiği için hangi daimi üyenin Türkiye'nin adayına destek verdiği, hangilerinin karşı çıktığı açıklanmadı.

BM Genel Sekreterliği seçiminde veto krizi! Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu kaç oy aldı?

BM GENEL SEKRETERLİĞİ YARIŞINDA KİM ÖNDE?

Güvenlik Konseyi'ndeki son yoklamada en fazla desteği Kosta Rikalı diplomat Rebeca Grynspan aldı.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) başkanlığını yürüten Grynspan, 10 destek, 4 olumsuz ve 1 çekimser oy topladı.

Ancak Kosta Rikalı diplomatın aldığı dört olumsuz oyun ikisi, veto yetkisine sahip daimi üyelerden geldi.

The Guardian'a göre Grynspan'a karşı çıkan iki daimi üyenin ABD ve Rusya olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte oy kullanan ülkelerin kimlikleri resmen açıklanmadı.

Grynspan'ın seçilmesi halinde BM'nin 81 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın genel sekreter göreve başlayacak.

BM Genel Sekreterliği seçiminde veto krizi! Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu kaç oy aldı?

BAE'NİN ADAYINA İNGİLTERE VE FRANSA ENGELİ İDDİASI

Seçim sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) adayı Lana Nusseibeh'in aldığı oylar da tartışmalara neden oldu.

Nusseibeh, 20 Kasım'daki yoklamada 7 destek, 6 olumsuz ve 2 çekimser oy aldı.

BAE'li diplomatın aldığı olumsuz oyların üçü, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden geldi.

The Guardian'ın haberine göre İngiltere ve Fransa'nın, BAE'nin Sudan'daki savaşla bağlantısına yönelik eleştiriler nedeniyle Nusseibeh'in adaylığına karşı çıktığı düşünülüyor.

PassBlue ise diplomatik kaynaklar arasında dolaşan iddialara dayanarak Nusseibeh'e olumsuz oy veren üç daimi üyenin İngiltere, Fransa ve Çin olabileceğini aktardı.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ BAE'NİN ADAYLIĞINI ETKİLEDİ

BAE'nin BM Genel Sekreterliği için aday gösterdiği Lana Nusseibeh, ülkesinin Sudan'daki iç savaşta oynadığı iddia edilen rol nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

The Guardian'a göre yaklaşık 70 İngiliz milletvekili, Dışişleri Bakanı Ed Miliband'a gönderdikleri mektupta Nusseibeh'in güvenilir bir aday olmadığını iletti.

Milletvekilleri, BAE'nin Sudan'daki çatışmalara ilişkin BM uzman raporlarını reddetmesini ve göz ardı etmesini eleştirdi.

BM uzmanlarının ve insan hakları kuruluşlarının raporlarında, BAE'nin Sudan'daki paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (RSF) silah ve paralı asker desteği sağladığı iddiaları yer aldı.

BAE yönetimi ise Sudan'daki çatışmalara müdahil olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.

Nusseibeh, adaylığı kapsamında BAE hükümetindeki bakanlık görevinden izin aldığını açıklayarak BM Genel Sekreterliği makamının gerektirdiği bağımsızlık ilkesine bağlı kalacağını ifade etti.

BAE'li diplomat, Sudan'daki savaşın sona erdirilmesinin gelecek genel sekreterin başarısını ölçen en önemli konulardan biri olacağını söyledi.

ARJANTİNLİ ADAY DA VETO ENGELİNE TAKILDI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı ve Arjantin'in adayı Rafael Grossi de Güvenlik Konseyi'nde yeterli desteği elde edemedi.

Grossi, 20 Kasım'daki oylamada 8 destek, 6 olumsuz ve 1 çekimser oy aldı.

Arjantinli diplomatın aldığı olumsuz oyların üçü, veto yetkisine sahip daimi üyelerden geldi.

ABD'nin tercih ettiği aday olduğu öne sürülen Grossi'nin son yoklamalarda desteğini artırmasına rağmen daimi üyeler arasındaki anlaşmazlığı aşamadığı görüldü.

ABD'DEN SEÇİME DAİR İLK AÇIKLAMA

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Güvenlik Konseyi'ndeki son oylamanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Latin Amerika'dan bir adayın öne çıkmasını desteklediklerini söyledi.

Waltz, "Batı Yarımküre'ye yönelik gayrisresmî bir rotasyon söz konusu. Elbette orası Amerika Birleşik Devletleri'nin yarımküresi. Latin Amerika'dan bir adayın öne çıkmasını memnuniyetle karşılar, teşvik eder ve isteriz. Aynı zamanda en iyi adayın ortaya çıkmasını istiyoruz; ne yazık ki henüz bir uzlaşma sağlanamadı." ifadelerini kullandı.

ABD'li diplomat, yeterli desteği alamayan adayların yarıştan çekilmesi gerektiği mesajını da verdi.

Waltz, "Öne çıkan, vizyonunu ortaya koyan, Konsey'in ve buradaki daha geniş üyeliğin desteğini arayanlara kesinlikle minnettarız. Ancak bu desteği alamadılarsa, kenara çekilme ve Konsey'in belli bir düzeyde destek alan daha dar bir alanı değerlendirmesine izin verme zamanının muhtemelen geldiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

BM TARİHİNİN EN UZUN GENEL SEKRETERLİK SEÇİMİ

BM Genel Sekreterliği için yürütülen süreç, ilk eğilim yoklamasının üzerinden yaklaşık 113 gün geçmesiyle örgüt tarihinin en uzun genel sekreter belirleme süreci haline geldi.

Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirilen dokuzuncu yoklamada da sekiz adayın tamamı, veto yetkisine sahip daimi üyelerden en az iki olumsuz oy aldı.

BM'nin kuruluşuna ilişkin çalışmalarıyla tanınan yazar Stephen Schlesinger, PassBlue'ya yaptığı değerlendirmede yaşanan çıkmazı örgüt açısından ciddi bir kriz olarak nitelendirdi.

Schlesinger, "Veto yetkisine sahip ülkeler arasındaki gizli pazarlıklar bu durumu değiştiremezse, BM şu anda yarışta olmayan dışarıdan birini seçmek zorunda kalabilir. Bu durum, her zaman güçlü bir kurum olarak görülmek isteyen örgüt için ciddi bir kara leke oluşturur." ifadelerini kullandı.

YENİ GENEL SEKRETER NASIL SEÇİLECEK?

BM Genel Sekreterliği seçiminde Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi belirleyici rol oynuyor.

Bir adayın Genel Kurula resmen önerilebilmesi için en az 9 olumlu oy alması ve ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşan beş daimi üyeden hiçbirinin veto kullanmaması gerekiyor.

Daimi üyelerin çekimser kalması ise adayın önerilmesini engellemiyor.

Gayriresmî eğilim yoklamalarında kullanılan renkli pusulalar, daimi üyelerin oyları ile seçilmiş üyelerin oylarının ayrı ayrı değerlendirilmesini sağlıyor. Ancak oy kullanan ülkelerin kimlikleri gizli tutuluyor.

Mevcut Genel Sekreter António Guterres'in ikinci görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek.

Güvenlik Konseyi'nin gelecek hafta yeni bir oylama yapması beklenirken, 1 Ocak 2027'de göreve başlayacak isim konusundaki belirsizlik devam ediyor.

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