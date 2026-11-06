BM Genel Sekreterliği yarışında ilk sonuç! Feridun Sinirlioğlu kaç oy aldı?
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için yürütülen seçim sürecinde sekizinci eğilim yoklaması 5 Kasım'da gerçekleştirildi.
Türkiye'nin 1 Kasım'da resmen aday gösterdiği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu da ilk kez oylamaya katıldı.
BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin katıldığı yoklamanın sonuçları, PassBlue tarafından paylaşıldı.
FERİDUN SİNİRLİOĞLU KAÇ OY ALDI?
Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu, sekizinci eğilim yoklamasında 3 destek, 8 karşı ve 4 görüş bildirmeme oyu aldı.
Sinirlioğlu, sonuçları paylaşılan beş aday arasında destek oyu bakımından son sırada yer aldı.
Ancak oylama, BM Genel Sekreterinin belirlendiği nihai seçim niteliği taşımadı.
BM GENEL SEKRETERLİĞİ YARIŞINDA KİM KAÇ OY ALDI?
Sızdırılan sekizinci eğilim yoklaması sonuçlarına göre Kosta Rikalı Rebeca Grynspan, 12 destek oyuyla ilk sırada yer aldı. Grynspan'ın adaylığına 3 üye karşı çıktı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ve Arjantin'in adayı Rafael Grossi, 9 destek, 4 karşı ve 2 görüş bildirmeme oyu aldı.
Guyana'nın adayı Carolyn Rodrigues Birkett, 8 destek, 5 karşı ve 2 görüş bildirmeme oyuyla üçüncü sıraya yerleşti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin adayı Lana Nusseibeh ise 7 destek, 6 karşı ve 2 görüş bildirmeme oyu aldı.
Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu, 3 destek oyuyla beş ismin gerisinde kaldı.
SİNİRLİOĞLU İLK KEZ OYLAMAYA KATILDI
Türkiye, Feridun Sinirlioğlu'nun adaylığını 1 Kasım'da Birleşmiş Milletlere resmen sundu.
Sinirlioğlu, adaylığının açıklanmasından dört gün sonra gerçekleştirilen sekizinci eğilim yoklamasında ilk kez değerlendirildi.
Türk diplomatın 6 Kasım'da BM Genel Kurulu üyeleriyle, 9 Kasım'da ise Güvenlik Konseyi üyeleriyle diyalog toplantıları gerçekleştirmesi planlandı.
12 OY ALAN GRYNSPAN İLK SIRADA
Kosta Rika'nın adayı Rebeca Grynspan, bir önceki yoklamada 11 destek ve 4 karşı oyu almıştı.
Grynspan, sekizinci turda destek sayısını 12'ye yükseltirken, karşı oy sayısı 3'e geriledi.
Arjantin'in adayı Rafael Grossi ise önceki turdaki 9 destek oyunu korudu.
SONUÇLAR NİHAİ SEÇİM ANLAMINA GELMİYOR
BM Güvenlik Konseyinde yapılan eğilim yoklamaları, adayların ne kadar destek gördüğünü ölçmek amacıyla düzenleniyor.
Konseyin 5 daimi ve 10 geçici üyesi, her aday için ayrı ayrı destek, karşı veya görüş bildirmeme oyu kullanıyor.
Sekizinci turda oy pusulaları daimi ve geçici üyelerin oylarını ayırt edecek şekilde düzenlenmedi. Bu nedenle hangi adayın daimi üyelerden karşı oy aldığı sonuçlardan anlaşılamadı.
BM Şartı'nın 97. maddesine göre Genel Sekreter, Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından atanıyor.
Güvenlik Konseyinin resmî tavsiye kararı için en az 9 olumlu oy gerekiyor. Ayrıca beş daimi üyeden herhangi birinin veto kullanmaması şartı aranıyor.
Bu nedenle sekizinci eğilim yoklamasında en fazla desteği alan Grynspan'ın da Genel Sekreterliği kesinleşmedi.
Türkiye'nin adayı Sinirlioğlu ise sonraki aşamalarda destek arayışını sürdürme imkanını korudu.