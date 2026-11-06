BM Genel Sekreterliği yarışında ilk sonuç! Feridun Sinirlioğlu kaç oy aldı?

SONUÇLAR NİHAİ SEÇİM ANLAMINA GELMİYOR

BM Güvenlik Konseyinde yapılan eğilim yoklamaları, adayların ne kadar destek gördüğünü ölçmek amacıyla düzenleniyor.

Konseyin 5 daimi ve 10 geçici üyesi, her aday için ayrı ayrı destek, karşı veya görüş bildirmeme oyu kullanıyor.

Sekizinci turda oy pusulaları daimi ve geçici üyelerin oylarını ayırt edecek şekilde düzenlenmedi. Bu nedenle hangi adayın daimi üyelerden karşı oy aldığı sonuçlardan anlaşılamadı.

BM Şartı'nın 97. maddesine göre Genel Sekreter, Güvenlik Konseyinin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından atanıyor.

Güvenlik Konseyinin resmî tavsiye kararı için en az 9 olumlu oy gerekiyor. Ayrıca beş daimi üyeden herhangi birinin veto kullanmaması şartı aranıyor.

Bu nedenle sekizinci eğilim yoklamasında en fazla desteği alan Grynspan'ın da Genel Sekreterliği kesinleşmedi.

Türkiye'nin adayı Sinirlioğlu ise sonraki aşamalarda destek arayışını sürdürme imkanını korudu.