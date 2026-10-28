BM'de seçim kilitlendi! Ankara'nın sürpriz planı ortaya çıktı: Yunanistan'ın korktuğu isim aday gösterilecek

Türkiye Today'in haberine göre Türkiye, eski Dışişleri Bakanı ve mevcut AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için aday göstermeye hazırlanıyor. Ankara'nın kararını perşembe günü yapılacak kritik oylamanın ardından netleştirmesi ve Sinirlioğlu'nun adaylığını cuma akşamı açıklaması bekleniyor.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği seçimlerinde altı turdur uzlaşma sağlanamazken Türkiye de yarışa dahil olmaya hazırlanıyor.

Dünyanın yakından takip ettiği seçimlerde, eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun adaylığı gündeme geldi.

Türkiye Today'in Levent Kemal imzalı özel haberine göre Ankara, halen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği görevini yürüten Sinirlioğlu'nu önümüzdeki günlerde BM Genel Sekreterliği için aday göstermeye hazırlanıyor.

BM Güvenlik Konseyi'nde şimdiye kadar yapılan altı gayriresmi oylamada hiçbir aday, veto yetkisine sahip beş daimi üyenin tamamının desteğini alamadı.

Konuya yakın Türk kaynaklara göre Ankara, perşembe günü yapılacak yeni oylamanın sonuçlarını bekliyor. Konsey üyelerinin diğer adaylara yönelik tutumları değerlendirildikten sonra Sinirlioğlu'nun adaylığına ilişkin son karar verilecek. Açıklamanın cuma akşamı yapılması bekleniyor.

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GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK OYLAMADA

BM Güvenlik Konseyi'nde bugüne kadar altı gayriresmi oylama yapıldı. Ancak hiçbir aday, veto yetkisine sahip beş daimi üyenin tamamının desteğini alamadı.

Konsey üyelerinin ortak bir isim üzerinde anlaşamaması, Türkiye'nin adaylık hamlesi açısından yeni bir fırsat oluşturdu.

Kaynaklara göre Ankara, perşembe günkü oylamanın ardından Sinirlioğlu'nun adaylığını cuma akşamı duyurmayı planlıyor.

Türkiye Today'e konuşan bir yetkili, "İşte bu yüzden perşembe günü kritik" sözleriyle oylamanın önemine işaret etti.

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TÜRKİYE HİÇBİR ADAYIN KARŞISINDA KONUMLANMIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) adayının ise kriz bölgelerine yönelik tutumu nedeniyle ciddi tepkilerle karşılaştığı öğrenildi.

Türkiye Today'e konuşan Türk yetkili, Ankara'nın herhangi bir adaya karşı hareket etmediğini söyledi.

Yetkili, Türkiye'nin BM'ye yaklaşımını şöyle tarif etti:

Elbette kendimizi bir veya birkaç adayın karşısında konumlandırmıyoruz. Türkiye'nin BM'ye bakışı; dünyanın beşten büyük olduğu, karar alma organlarının yalnızca güçlü devletlerin çıkarlarına öncelik vermediği, herkesin tam katılımına açık, adil temsilin sağlandığı ve demokratik bir anlayışa dayanıyor.

ERDOĞAN'DAN LİDERLERLE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM Genel Sekreterliği seçim süreci öncesinde Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kamuoyuna yansıyan son görüşme, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün gece yapıldı.

Görüşmede BM'nin yeni genel sekreterinin seçimi de ele alındı.

Türk tarafının açıklamasına göre Erdoğan, yeni genel sekreterin "BM'yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirecek ve gerekli reformları etkin bir şekilde hayata geçirecek vizyona ve deneyime sahip olması gerektiğini" söyledi.

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SİNİRLİOĞLU SEKİZİNCİ ADAY OLABİLİR

BM Güvenlik Konseyi'nin perşembe günü yapılacak gayriresmî oylamada da ortak bir isim üzerinde anlaşamayacağı beklentisi öne çıktı.

Sinirlioğlu'nun adaylığının resmiyet kazanması halinde, aralık ayı sonunda görev süresi dolacak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yerine geçmek isteyen sekizinci isim olacak.

Adaylar arasında Kosta Rika'nın eski Devlet Başkan Yardımcısı Rebeca Grynspan öne çıkıyor.

Grynspan, ekim ayı başında yapılan oylamada dokuz olumlu eğilim oyu aldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi de güçlü adaylar arasında yer alıyor.

BM GENEL SEKRETERİ NASIL SEÇİLİYOR?

BM Genel Sekreterliği için adaylık süreci, üye devletlerin resmi aday göstermesiyle başlıyor.

Adaylar daha sonra 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gizli ve gayriresmî eğilim oylamalarına katılıyor.

Bir adayın BM Genel Kurulu'na önerilebilmesi için Güvenlik Konseyi'nde en az dokuz olumlu oy alması ve veto yetkisine sahip beş daimi üyeden hiçbirinin karşı çıkmaması gerekiyor.

ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşan beş daimi üye, seçim sürecinde belirleyici rol oynuyor.

Bu ülkeler, adaylara ilişkin tercihlerini kamuoyuyla paylaşmıyor.

Güvenlik Konseyi'nin üzerinde uzlaştığı aday, son aşamada 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun onayına sunuluyor.

FERİDUN SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

1956 yılında Giresun'da doğan Feridun Sinirlioğlu, Ankara Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Diplomasi kariyerine Dışişleri Bakanlığı'nda başlayan Sinirlioğlu, Türkiye'nin dış politikasında uzun yıllar önemli görevler üstlendi.

2009-2015 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Ağustos-Kasım 2015 döneminde kurulan geçici seçim hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Ardından 2015-2016 döneminde yeniden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlendi.

2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Sinirlioğlu, Aralık 2024'ten bu yana Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Genel Sekreterliği görevini yürütüyor.

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Kathimerini, "Ankara, kıdemli Türk diplomat Sinirlioğlu'nu üst düzey BM görevi için destekliyor" başlığıyla okuyucularına Atina'nın endişesini duyurdu:

"Türkiye, kıdemli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için adaylığını desteklemeye çalışıyor; bu hamle Miçotakis yönetiminde endişeye yol açıyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA 5 ÜLKEYLE TEMASA GEÇTİ İDDİASI

Yunan gazetesine göre Ankara, Sinirlioğlu için BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile temasa geçti.

BM Genel Sekreterinin atanabilmesi için Güvenlik Konseyi'nin tavsiyesi gerekiyor. Beş daimi üyenin veto yetkisi nedeniyle Washington, Moskova, Pekin, Londra ve Paris'in tutumu seçim sürecinde belirleyici olacak.

Kathimerini, "BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin desteği olmadan Sinirlioğlu'nun adaylığının başarı şansı bulunmuyor" değerlendirmesine yer verdi.

ATİNA'NIN SİNİRLİOĞLU'NDAN NEDEN KORKUYOR?

Yunan gazetesinin haberinde Sinirlioğlu'nun Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki geçmişine de geniş yer ayrıldı.

Sinirlioğlu, 2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

Kathimerini, Türk diplomatın Yunanistan-Türkiye meselelerini yakından bildiğine işaret ederek BM'deki görevi sırasında Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin Birleşmiş Milletler'e bir dizi mektup gönderdiğini hatırlattı.

Sinirlioğlu, Aralık 2024'ten bu yana AGİT Genel Sekreterliği görevini yürütüyor. Türk diplomat bu göreve gelirken Türkiye ile Yunanistan arasında yürütülen iş birliği kapsamında Atina'nın da desteğini almıştı.

FRANSA DETAYI

Kathimerini, Fransa'nın muhtemel bir Sinirlioğlu adaylığına destek vermesinin beklenmediğini de öne sürdü.

Gazete buna gerekçe olarak Sinirlioğlu'nun AGİT'teki yönetiminin Paris tarafından başarılı bulunmadığı iddiasını gösterdi. Buna karşılık AGİT Genel Sekreterliği görevinin Sinirlioğlu'na Rusya ile temaslarını geliştirme fırsatı sağladığını ileri sürdü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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