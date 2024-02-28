BMGK'deki Gazze oturumunda gerilim! ABD ve Rus temsilci atıştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen Gazze oturumu gergin anlara sahne oldu. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'nın İsrail'e verilen desteğe değinmesi ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood'u rahatsız edince, ikili arasında kısa süreli bir atışma yaşandı.

BMGK'de "Silahlı Çatışmada Sivillerin Korunması" başlıklı Gazze oturumunda gıda güvencesizliğinin riskleri tartışıldı.

RUS TEMSİLCİ ABD VE BATI'YI HEDEF ALDI

İlk sözü Rus BM Temsilcisi Nebenzia alırken, ABD ve Batı'yı İsrail'in gıdayı savaş aracı olarak kullanmasına müsaade etmekle suçladı. ABD'nin sunduğu ateşkes çağrısında bulunmadığını belirten Nebenzia, sunulan müzakere tasarının da "öldürme yetkisi" verdiğini söyledi.

UKRAYNA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Nebenzia'dan sonra konuşan ABD Temsilci Yardımcısı Wood, "Herkese Rusya'nın insani krizlerin çözümüne katkı sağlayan bir ülke olmadığını, bunlara neden olan bir ülke olduğunu hatırlatmak isterim" diyerek Ukrayna'da sivil alt yapının hedef alınmasını işaret etti.

"SİZ BİZE DERS VEREMEZSİNİZ"

Bunun üzerine Nebenzia, Wood'a bu karşılaştırma için utanması gerektiğini söyleyerek, "Irak, Afganistan ve Suriye'ye ağır hasar vererek bombalayan ülke olarak bize ders veremezsiniz. Bizim hatamızı gözümüze sokmadan önce kendi yanlışlarınızı görün" şeklinde konuştu.

Wood ise karşılaştırma yapmadığını belirterek, Nebenzia'ya "Siz Ukrayna'yı bombalamadığınızı mı iddia ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Nebenzia ise Rusya'nın Ukrayna'da sadece askeri hedefleri vurduğunu savunarak, tartışmayı sonlandırma talebinde bulundu.