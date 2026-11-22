Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, Ankara'da ASELSAN'ı ziyaret ederek Türkiye ile teknoloji transferi ve ortak üretim odaklı yeni bir iş birliği dönemi başlatmak istediklerini açıkladı.

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Türkiye'ye gelen Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, Ankara'daki programı kapsamında savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından ASELSAN'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Paz, Türkiye ile teknoloji transferi ve ortak üretim odaklı yeni bir dönem başlatmak istediklerini ifade etti.

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ASELSAN'I YAKINDAN İNCELEDİ

13 Kasım'da gerçekleşen Ankara temaslarında ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Paz ve beraberindeki heyet, şirketin geliştirdiği ileri teknoloji sistemlerini yerinde inceledi.

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HEDEF TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE ORTAK ÜRETİM

Bolivya Cumhurbaşkanı Paz, ASELSAN ziyaretinin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini ülkesine örnek gösterdi:

"Bolivya'yı dünyaya bağlayacak teknoloji. Ankara'da, 50 yıl içinde ulusal bir projeden teknolojisini 97 ülkeye ulaştıran ve bugün dünyanın en büyük 50 savunma şirketinden biri olan Türk şirketi ASELSAN'ı ziyaret ettik. Bolivya için istediğimiz yol da bu. Teknoloji transferi, uzmanlarımızın yetiştirilmesi ve ülkemizde katma değer oluşturacak ortaklıklar."

Bolivya Cumhurbaşkanı ASELSANa hayran kaldı! Ülkesine seslendi: Birlikte büyüyeceğimiz umuduyla buradayız

ASELSAN'DAN ÜLKESİNE SESLENDİ

Ziyaret sırasında kendi çektiği videoda ASELSAN'ın teknolojik altyapısından övgüyle bahseden Bolivya Cumhurbaşkanı Paz, ülkesinin geçmiş dönemdeki dışa kapalı politikalarına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"ASELSAN, ileri teknolojiye sahip bir şirket. Yirmi yılı aşkın süre Bolivya'nın dünyayla bağlantı kurma seçeneği olmadı, buna izin verilmedi. Türkiye gibi dost ülkelerle birlikte büyüyeceğimiz umuduyla buradayız."

Bolivya Cumhurbaşkanı ASELSANa hayran kaldı! Ülkesine seslendi: Birlikte büyüyeceğimiz umuduyla buradayız

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Bolivya Cumhurbaşkanı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda da Türkiye ile madencilik, hidrokarbon ve teknoloji alanlarında önemli ön anlaşmalara vardıklarını açıkladı:

Bugün, Bolivya ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla iş dünyasının temsilcileriyle yürüttüğümüz oldukça başarılı bir programla bu ziyaretimizi tamamladık. Türkiye'nin ileri teknolojisinden ve gelişmişlik düzeyinden yararlanarak ülkemizin kalkınmasını hızlandırmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vedalaşmamızın ardından madencilik, hidrokarbon ve teknoloji gibi kilit alanlarda iş birliği ve karşılıklı fayda sağlayacak önemli ön anlaşmalara vardık. Avrupa ile Asya arasında stratejik konumda bulunan bir ülkenin kaydettiği muazzam ilerleme öne çıkıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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