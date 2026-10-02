Bomba alarmı havalimanını karıştırdı! İstanbul dahil çok sayıda sefer gecikti
Moldova'nın Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda bomba alarmı verildi, terminal boşaltıldı. Yolcular tahliye edilirken uçuşlar aksadı, İstanbul, Frankfurt ve Viyana seferlerinde gecikmeler yaşandı.
Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Uluslararası Havalimanı'nda bomba alarmı verildi. İhbarın ardından havalimanındaki yolcu ve çalışanlar tahliye edilirken, check-in işlemleri geçici olarak durduruldu.
Alarm nedeniyle başta İstanbul olmak üzere Frankfurt ve Viyana seferlerinde gecikmeler yaşandı. Havalimanında güvenlik önlemleri artırılırken, Moldova İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel ekipler bölgede inceleme başlattı.
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Yetkililer, güvenlik kontrollerinin sonucuna göre uçuş programında yeni değişiklikler yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Kişinev Havalimanı'nda yaşanan son alarm, geçmiş yıllarda da benzer bomba ihbarlarının gündeme geldiği havalimanındaki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.