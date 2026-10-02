Moldova'nın Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda bomba alarmı verildi, terminal boşaltıldı. Yolcular tahliye edilirken uçuşlar aksadı, İstanbul, Frankfurt ve Viyana seferlerinde gecikmeler yaşandı.

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Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Uluslararası Havalimanı'nda bomba alarmı verildi. İhbarın ardından havalimanındaki yolcu ve çalışanlar tahliye edilirken, check-in işlemleri geçici olarak durduruldu.

Alarm nedeniyle başta İstanbul olmak üzere Frankfurt ve Viyana seferlerinde gecikmeler yaşandı. Havalimanında güvenlik önlemleri artırılırken, Moldova İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel ekipler bölgede inceleme başlattı.

Bomba alarmı havalimanını karıştırdı! İstanbul dahil çok sayıda sefer gecikti

DAHA ÖNCE DE BENZER İHBARLAR YAPILMIŞTI

Yetkililer, güvenlik kontrollerinin sonucuna göre uçuş programında yeni değişiklikler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kişinev Havalimanı'nda yaşanan son alarm, geçmiş yıllarda da benzer bomba ihbarlarının gündeme geldiği havalimanındaki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.



| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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