Brezilya'nın verdiği süre doldu! X kapatılacak

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, darbe girişimi soruşturmasında bilgi isteyip alamadığı Elon Musk’ın sahibi olduğu X'e ülkede yasal temsilci atamaması halinde erişim yasağı getirileceğini bildirmişti. Şirkete verilen süre 30 Ağustos itibariyle doldu. Buna göre platform ülkede bugün itibariyle kapatılacak.

Elon Musk'ın sahibi olduğu X, yaklaşık 200 milyon nüfuslu Brezilya'da da kapatılma riskiyle karşı karşıya.

BREZİLYA OFİSİ KAPATILMIŞTI

Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen “darbe girişimi” soruşturmasına ilişkin X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.

Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.

MORAES: X BREZİLYA YARGISINA DİRENİYOR

Yargıç Moraes, ayrıca X'in "defalarca, bilinçli ve gönüllü olarak mahkeme kararlarına uymadığını ve uygulanan günlük para cezalarını ödemediğini, ayrıca Brezilya hukuk sistemi ve yargısına direndiğini" belirtti.