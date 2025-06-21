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Brezilya'yı sel vurdu! Ölü sayısı artıyor, binlerce insan tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Brezilya&#039;yı sel vurdu! Ölü sayısı artıyor, binlerce insan tahliye edildi
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Brezilya'da hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Bir kişinin de kayıp olduğu öğrenilirken yağışlardan etkilenen bölgede yaşayan 6 bin kişi ise tahliye edildi.

Ükenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan yağışlar sele neden oldu.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Sellerde şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

BİNLERCE İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Yağışlardan etkilenen bölgelerde yaklaşık 6 bin kişi sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Nehirlerin taştığı, çok sayıda evin sular altında kaldığı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 100 kasabanın selden etkilendiği, tahliye çalışmalarının ise güçlükle sürdüğü aktarıldı.

Rio Grande do Sul eyaleti, geçen yıl da benzer bir felaket yaşamış ve 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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