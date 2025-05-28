Brigitte Macron’un tokadı Fransa’yı salladı: Spor salonundan olay kampanya

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Vietnam gezisi sırasında eşi Brigitte Macron’dan yediği iddia edilen “tokat”, ülke gündemini altüst etti. Olayın şaka olduğunu söyleyen Macron’u en sert şekilde tiye alan ise bir spor salonu oldu. Macron’un fotoğrafıyla hazırlanan afişte "Karınız sizi dövüyor mu?" yazıldı, savunma kurslarına çağrı yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Vietnam ziyareti, eşi Brigitte Macron tarafından uçaktan iniş sırasında “tokatlanması” iddiasıyla dünya medyasında ses getirdi. Olay sonrası yaptığı “şakalaşma” açıklamasıyla gerginliği düşürmeye çalışan Macron, Fransa’da alay konusu olmaktan kurtulamadı.

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SPOR SALONUNDAN İĞNELEYİCİ AFİŞ

Fransa’daki bir spor salonu, bu olayı fırsata çevirdi. Macron’un yüzünde çizik olduğu iddia edilen bir görselle hazırlanan afişte, "Karınız sizi dövüyor mu? Kendini savunma kurslarımıza kaydolun!" ifadesi yer aldı. Bu afiş sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

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Gazetecilere konuşan Macron, eşinin tokadıyla ilgili "Bu, evliliğimiz boyunca süregelen şakacı anlarımızdan biri" diyerek olayın ciddiyetini reddetti. Ancak Brigitte Macron’un 25 yaş küçük eşiyle kamuya açık bir alanda bu tür bir temas kurması, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından mizahla ve eleştiriyle karşılandı.

Olay sadece afişle sınırlı kalmadı. Almanya merkezli DW, Macron çiftini konu alan bir karikatürle durumu hicvetti. Görüntülerden esinlenen mizah içerikleri Avrupa medyasında hızla yayıldı.