Eşinden şiddet gören Macron ilk kez konuştu! "Jeoplanetaryal felaket"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam’a inişi sırasında eşi Brigitte Macron tarafından yüzüne itildiği anların görüntülenmesinin ardından ilk kez konuştu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran video hakkında açıklama yapan Macron, olayın "aile içi şiddet" olarak değerlendirilmesini reddederek "Şakalaşıyorduk" ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam'a inişi sırasında eşi Brigitte Macron tarafından yüzüne doğru itilmiş gibi görüldüğü anların sosyal medyada yayılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Macron, olayın "aile içi şiddet" olarak yorumlanmasını reddederek, "Sık sık yaptığım gibi eşimle şakalaşıyordum" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN ANLAR

25 Mayıs Pazar akşamı Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye inen Macron çiftinin başkanlık uçağından inişi sırasında kaydedilen görüntülerde, Brigitte Macron’un eşinin yüzüne iki eliyle dokunarak ittiği ve Cumhurbaşkanı’nın irkildiği anlar dikkat çekti. Macron’un yüz ifadesi kısa süreli bir şaşkınlık gösterse de, hemen ardından gülümseyerek kameralara el salladığı görüldü.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Fransız basınında ve çevrimiçi platformlarda "Brigitte tokat attı mı?", "Evlilik krizi mi?" ya da "Dayak mı yedi?" gibi yorumlar geniş yer buldu.

ELYSEE BAŞTA YALANLADI, SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Elysee Sarayı ilk etapta görüntülerin "manipüle edilmiş" olabileceğini öne sürdü. Ancak sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı kaynakları görüntülerin gerçek olduğunu doğrulayarak, olayı “stres atılan bir an”, “ağız dalaşı” ve “birliktelik anı” olarak tanımladı.

MACRON: YORUMLAR ABSÜRT BOYUTA ULAŞTI

Hanoi’de düzenlediği basın toplantısında konuya açıklık getiren Macron, "Bu eşimle şakalaştığım bir video. Bunun bir jeoplanetaryal felakete dönüşmesine şaşırdım. Videolara bir sürü saçmalık ekleniyor. Bazı insanlar aile içi bir olay yaşadığımızı düşünüyor. Bu yorumlar artık absürt bir noktaya geldi" ifadelerini kullandı.

Macron, “Benim için önemli olan yurttaşlarımızla daha sağlıklı bir bilgi ilişkisi kurmak. Hatta bazı yorumcular 'dayak yemiş bir adamın diplomasisi'nden bile bahsetmiş. Bu noktaya gelinmesi trajikomik” diyerek tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ SERTTİ

Bazı Fransız gazeteciler ve aktivistler, görüntülerin ardından ironik paylaşımlarda bulundu. Gazeteci Le Gen, Macron’a seslenerek, “Emmanuel, eğer aile içi şiddet mağduruysan 39-19’u ara. Yalnız değilsin. Bu ciddi bir durum” ifadelerini kullandı.