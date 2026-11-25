Kazakistan'da 11 yaşındaki bir çocuk, okul merdivenlerinin korkuluğundan kaymaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan çocuk, hastanede iki gün süren hayat mücadelesini kaybederken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Korkunç anlar ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Kazakistan'ın Almatı Bölgesi'ne bağlı Qonaev kentinde bir okulda yaşanan olay, ülkeyi derinden sarstı. Merdiven korkuluğundan kaymaya çalışan 11 yaşındaki öğrenci, dengesini kaybedince yüksekten düşerek ağır yaralandı. Çevredeki görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu görüntülere yürek dayanmaz! Henüz 11 yaşındaydı: Korkuluktan kayarken yere çakıldı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ciddi travmatik beyin hasarı geçirdiği belirtilen öğrencinin durumunun kritik olduğu ve doktorların hayatta tutabilmek için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.

Bu görüntülere yürek dayanmaz! Henüz 11 yaşındaydı: Korkuluktan kayarken yere çakıldı

Hastanede iki gün boyunca tedavi gören 11 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı olayın ardından yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatırken yerel makamlar, benzer kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirme kararı aldı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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