Vietnam'da yaklaşık 7 yıldır ailesinden haber alamadığı için sokaklarda yaşayan 31 yaşındaki adam, bir kanalizasyon borusunun içinde bulundu. Ailesinin eğitim masraflarını karşılamak için borçlandığını öğrenince eve dönmeye utanan adam, polisin yardımıyla yıllar sonra ailesine kavuştu.

Özetle Kaydet a- | +A

Vietnam'ın Da Nang şehrinde yaşanan olay yürek burktu. Japonya'da eğitim gördüğü dönemde yaşadığı başarısızlık nedeniyle ailesiyle iletişimini kesen 31 yaşındaki bir adam, yıllar sonra kanalizasyon borularının arasında bulundu.

Yerel güvenlik ekipleri, pazartesi öğleden sonra An Khe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazideki drenaj borusunun içinde saklanan adamı fark etti. Yardım için polis merkezine götürülen kişinin, Ninh Binh eyaletinden P.H.T olduğu belirlendi.

Okumaya diye gitti, utancından dönemedi! Yedi yıl sonra bulunduğu yer yürek burktu

BAŞARISIZ OLUNCA EVE DÖNMEYE UTANDI

Polisin açıklamasına göre P.H.T, ailesine maddi destek sağlamak ve yarı zamanlı bir işte çalışmak umuduyla 2017 yılında eğitimine devam etmek için Japonya'ya gitti. Ancak eğitim süreci beklediği gibi ilerlemedi. Ailesinin kendisi için borç aldığını ve birikimlerinin büyük bölümünü eğitimine harcadığını bilen genç adam, başarısız olduğu için eve dönmeye utandı.

BORULARI KENDİNE SIĞINAK YAPTI

2019 yılında ailesiyle tüm iletişimini kesen adam, sokaklarda yaşamaya başladı. Ho Chi Minh şehrinden Da Nang'a kadar farklı yerlerde kalan adam, boş arazilerdeki drenaj borularını kendisine barınak yaptı. Yaklaşık yedi yıl boyunca ailesinden uzak yaşayan adamın kimliğini belirleyen polis ekipleri, memleketindeki meslektaşlarıyla iletişime geçerek yakınlarına ulaştı.

Okumaya diye gitti, utancından dönemedi! Yedi yıl sonra bulunduğu yer yürek burktu

P.H.T'nin ailesi, yıllardır haber alamadıkları yakınlarına kavuşmak için Da Nang'a geldi. Polis memurları da adamın evine dönebilmesi için gönüllü olarak para, giysi ve temel ihtiyaç malzemeleri topladı.

Aile, An Khe Mahallesi Polis Merkezi'ne gönderdiği teşekkür mektubunda, neredeyse imkânsız gördükleri kavuşmayı mümkün kılan ekiplere minnettarlıklarını dile getirdi. Mektupta, "Yardımınız sadece ailemize mutluluk getirmekle kalmadı, aynı zamanda şefkat ve insanlık değerlerinin yayılmasına da yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala