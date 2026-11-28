Slovenya'da bir salam fabrikasını hedef alan bilgisayar korsanları, internet üzerinden kontrol edilen dondurucuların sıcaklık ayarını 100 dereceye çıkardı. Sisteme erişmeye çalışan teknisyen ise karşısında İtalyan Bakan Matteo Salvini'nin fotoğrafını ve "Matteo Amca'ya teşekkür edin" mesajını buldu. Saldırının erken fark edilmesi sayesinde 250 bin avroluk et ürünü bozulmaktan kurtarıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Slovenya'nın Tolmin kentindeki Tolmin Tarım Kooperatifi'ne bağlı Salamerija Alpija et ürünleri üretim tesisinin soğutma ve dondurma sistemine yetkisiz müdahalede bulunuldu.

Sloven haber sitesi 24ur'un haberine göre, öğle saatlerinde kontrollerini yapan bir fabrika çalışanı, dondurucu odasının sıcaklığının 100 santigrat dereceye ayarlandığını fark etti.

Diğer tesislerde yapılan kontrollerde ise mezbaha ve mağazalardan birindeki soğutucuların sıcaklık ayarlarının 2-3 dereceden 20 dereceye çıkarıldığı tespit edildi.

Bu kadarı da pes dedirtti! Dondurucuyu 100 dereceye çıkardılar, ekrana Salvini'yi koyup dalga geçtiler

EKRANDA İTALYAN BAKANIN FOTOĞRAFI BELİRDİ

Tolmin Tarım Kooperatifi Direktörü Nikola Savle, saldırının ardından soğutma sistemine erişmeye çalışan teknisyenin engellendiğini söyledi.

Savle, "Teknisyenimiz bilgisayar üzerinden soğutma kontrol sistemine giriş yapmaya çalıştığında erişimi engellendi ve ekranda Matteo Salvini'nin fotoğrafı belirdi" dedi.

Bu kadarı da pes dedirtti! Dondurucuyu 100 dereceye çıkardılar, ekrana Salvini'yi koyup dalga geçtiler

İtalyan bakanın fotoğrafının altında ise İtalyanca "Matteo Amca'ya teşekkür edin" mesajı yer alıyordu.

ALARM SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ

Soğutucuların sıcaklık ayarlarının doğrudan dijital sistem üzerinden değiştirilmesi nedeniyle alarm sistemi devreye girmedi.

Saldırının erken fark edilmesi sayesinde yaklaşık 250 bin avro değerindeki et ürünü bozulmaktan kurtarıldı. Soğutma sistemlerinin internet bağlantısı kesilirken sıcaklık ayarları manuel olarak yapılmaya başlandı.

HAFTA SONU GERÇEKLEŞSEYDİ NE OLURDU?

Siber güvenlik alanında büyük yatırımlar yaptıklarını söyleyen Savle, yaşadıkları endişeyi şöyle anlattı:

"Korkuyoruz. Zafiyetimizin farkındayız, çünkü böyle bir durum bize çok büyük zarar verebilir."

Savle, "Bu olayla ilk kez karşılaştığımız için şaşkınız. Saldırı hafta sonu, tesislerde çalışanların olmadığı bir zamanda gerçekleşseydi ne olurdu diye kendimize soruyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırının arkasında kimin olduğu henüz bilinmezken Nova Gorica polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

AVRUPA'DA PEŞ PEŞE BENZER SALDIRILAR

Kasım ayının başında da Avrupa genelinde onlarca market benzer siber saldırıların hedefi olmuş, soğutucu ve dondurucuların sıcaklıkları 50 dereceye kadar yükselmişti.

Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda ve Estonya'da benzer vakalar kayıtlara geçerken ekim ayında Fransa'daki yüzlerce market de soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıdan etkilenmişti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala