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Bulgaristan'da havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

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Dünya Haberleri

Bulgaristan’da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Mantar bulutunun oluştuğu patlamada dumanların gökyüzünü kapla. Patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya yakınlarındaki Elin Pelin’de bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Dün yerel saatle 18.30 sıralarında yaşanan havai fişek patlamaları nedeniyle kırmızı ve beyaz renklerin olduğu mantar bulutları oluştu.

1 ÖLÜ, 1 YARALI, 2 KİŞİDEN İSE HABER ALINAMIYOR

Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, patlama sırasında fabrika sahibinin 22 yaşındaki oğlu ile 60 yaşındaki bir çalışanın fabrikada bulunduğuna inanıldığını belirterek, söz konusu 2 kişiden haber alınamadığını söyledi.

FABRİKADA 2 TON TNT'YE EŞ DEĞER PATLAYICI VAR

Bölge sakinleri, patlamaların dün akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar devam ettiğini belirtti. Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Bulgar basınında yer alan haberlerde, fabrikaya ait depoda 2 ton TNT eşdeğerinde patlayıcı olduğu ifade edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Düzenleyen:  - Dünya
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