Ankara'da doğalgaz borusunda patlama! Yangına yol açtı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 26 Temmuz 2024 19:32 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 19:55 - Güncelleme:

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Ankara'da yoldaki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Patlamada herhangi bir mal veya can kaybı yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.