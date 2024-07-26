Ankara'da doğalgaz borusunda patlama! Yangına yol açtı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe- Güncelleme:
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Ankara'da yoldaki kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Patlamada herhangi bir mal veya can kaybı yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.
Ankara Sincan'da yol çalışması esnasında doğalgaz borusu patladı. Alınan bilgiye göre, olay Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi.
CAN VE MAL KAYBI YOK!
Sincan'da belediye ekipleri tarafından yapılan yol kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patlayarak yanmaya başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir mal ya da can kaybı yaşanmadı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem