Önce patlama sesi, sonra kaldırımdan buhar! Zonguldak'ta korku dolu anlar

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Temmuz 2024 00:12 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 00:20 - Güncelleme:

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde duyulan patlama sesi ve ardından menfezden yükselen buhar paniğe neden oldu. İlçenin pek çok noktasından duyulan sesin sebebinin ise bir fabrikanın boru hattında meydana gelen patlama olduğu tahmin ediliyor.

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