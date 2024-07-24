Önce patlama sesi, sonra kaldırımdan buhar! Zonguldak'ta korku dolu anlar
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde duyulan patlama sesi ve ardından menfezden yükselen buhar paniğe neden oldu. İlçenin pek çok noktasından duyulan sesin sebebinin ise bir fabrikanın boru hattında meydana gelen patlama olduğu tahmin ediliyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde duyulan patlama sesi vatandaşları korkuttu.
Patlama sesi, Devrek yol ayrımında bulunan sitim (yüksek buhar) borularından geldi. Ayrıca menfezden buhar yükselirken, patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmazken, çevreye güvenlik şeridi çekildi. Patlama sesi, Ereğli'nin pek çok noktasından duyuldu.
Patlamanın ise bir fabrikanın yüksek buhar dağıtım boru hattında meydana geldiği değerlendiriliyor.
ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Fabrika yetkilileri, olayın nedeninin araştırıldığını söyledi ve durumun kontrol altına alındığını belirtti. Yetkililer ayrıca, patlamanın neden olduğu maddi hasarın tespiti ve gerekli onarım çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Bölge sakinleri ise, patlamanın ardından büyük korku yaşadıklarını ve evlerinden dışarı çıktıklarını ifade ettiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı