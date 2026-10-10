Bulgaristan'dan Türkiye'ye kritik teklif! 3 ülke harekete geçebilir

Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Ankara ve Bükreş ile deniz güvenliği konusunda acil görüşmeler yapılacağını duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan açıklarında ticari gemilere yönelik düzenlenen saldırıların ardından Sofya yönetimi düğmeye bastı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Türkiye ve Romanya ile Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla acil görüşmeler yapılacağını duyurdu.

Yotova, NATO'nun bölgedeki faaliyetlerinin artırılmasını isterken altı Karadeniz ülkesi arasında dron kullanımının yasaklanması ihtimalini de gündeme taşıdı.

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AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİNE TAŞINACAK

Bulgaristan'ın Karadeniz'de güvenli deniz ulaşımını korumaya yönelik yeni bir mekanizma önerisini 15-16 Ekim'deki Avrupa Birliği zirvesine taşıması bekleniyor.

Sofya ayrıca Uluslararası Denizcilik Örgütünden saldırıların incelenmesini ve ticari gemilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik adımlar atılmasını talep etmeyi planlıyor.

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TÜRKİYE, BULGARİSTAN VE ROMANYA DAHA ÖNCE ORTAK ADIM ATMIŞTI

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya, Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı 2024 yılında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunu kurmuştu.

Bulgar basınında yer alan bilgilere göre Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan'ın katılımıyla bölgede dron kullanımının yasaklanması ihtimalinin ele alınması planlanıyor.

Henüz bu konuda alınmış ortak bir karar bulunmazken Sofya yönetimi, ticari gemilerin güvenliğini tehdit eden saldırıların önüne geçilmesi için bölgesel iş birliğinin genişletilmesini istiyor.

NATO'NUN KARADENİZ'DEKİ FAALİYETLERİ ARTIRILACAK MI?

Bulgaristan, Türkiye ve Romanya ile yürütülecek görüşmelerin yanı sıra NATO'nun Karadeniz'deki güvenlik faaliyetlerinin artırılması için de girişimlerde bulunacak.

Sofya yönetiminin planları arasında hava ve deniz gözetleme kapasitesinin güçlendirilmesi, insansız hava araçlarıyla keşif ve takip faaliyetlerinin artırılması ve İHA tehditlerine karşı yeni savunma sistemlerinin tedarik edilmesi bulunuyor.

NATO ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde yürütülmesi öngörülen çalışmalar kapsamında Bulgaristan'ın askeri modernizasyon sürecinin de hızlandırılması hedefleniyor.

Diğer yandan Sofya yönetimi, NATO'nun bölgedeki faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik önerilerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne aykırılık oluşturmayacağını vurguladı.

Türkiye'nin Türk Boğazları üzerindeki yetkilerini ve savaş gemilerinin Karadeniz'e geçiş rejimini düzenleyen Montrö Sözleşmesi, bölgedeki güvenlik girişimlerinde belirleyici bir konumda.

BULGARİSTAN'DAN UKRAYNA İÇİN BARIŞ KOALİSYONU ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Yotova, Karadeniz güvenliğinin yanı sıra Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere de değindi.

Bulgaristan'ın da yer alacağı Avrupa merkezli bir barış koalisyonunun en kısa sürede oluşturulmasını isteyen Yotova, şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan'ın da aktif olarak yer alacağı Avrupalı bir teklif olan, bir barış koalisyonunun en kısa sürede oluşturulması için mümkün olan her şeyin yapılması taraftarıyım."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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