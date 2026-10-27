Buna yürek dayanmaz! Doktor 'öldü' dedi, meğer saatlerce morgda yaşamış

ABD'de havuzda boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki Vincent Lorenzo Fiordilino, hastaneye kaldırıldıktan 18 dakika sonra hatalı şekilde ölü ilan edildi. Yaklaşık 5 saat sonra morgda hareket ettiği fark edilen talihsiz çocuk hayata döndürülse de uzun süre oksijensiz kaldığı için beyninde ağır hasar oluştu. Aile, yaşanan büyük ihmal nedeniyle hastaneye ve sorumlu doktora karşı hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

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ABD'nin Arizona eyaletinde, 8 Şubat tarihinde yaşanan korkunç bir ihmal skandalı tıp dünyasını derinden sarstı. Gilbert kentindeki bir evde düzenlenen etkinlik sırasında havuzda hareketsiz bulunan 2 yaşındaki Vincent Lorenzo Fiordilino, ailesinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Mercy Gilbert Tıp Merkezi'nde görevli doktorun erken ve aceleci kararı, aileyi hayatlarının en büyük kabusuyla baş başa bıraktı.

AİLE VE HEMŞİRELERİN YANI SIRA POLİS DE FARK ETTİ AMA...

Hastaneye ulaştıktan yalnızca 18 dakika sonra Doktor Aryan Toosi, küçük çocuğun kan değerlerini gerekçe göstererek hayatını kaybettiğini ilan etti. Ailenin ve hatta bazı polis memurları ile hemşirelerin çocuğun nabzının attığını ve nefes aldığını fark etmesine rağmen, doktor bu uyarıları dikkate almadı ve kalp masajının durdurulmasını istedi.

Kaynak: New York Post

MORGDA CANLI HALDE BULUNDU

Evlatlarının acısıyla hastaneden ayrılan aile, olaydan yaklaşık 5-6 saat sonra hastaneden gelen telefonla şoke oldu. New York Post’un aktardığına göre, 2 yaşındaki Vincent morgda canlı halde bulundu. Morg görevlilerinden biri, çocuğun kollarını ve bacaklarını hareket ettirdiğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

Kaynak: New York Post

BEYNİNDE AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ

Olayın ardından hızla Phoenix Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Vincent'ın organları iyileşse de, uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle beyninde ağır hasar meydana geldiği tespit edildi.

Yaşadıkları tarifsiz acının ardından aile, Doktor Aryan Toosi ve hastane yönetimi hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlanırken, küçük çocuğun hayatı boyunca bakıma ihtiyaç duyacağı bildirildi.

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