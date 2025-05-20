Cadı avı devam ediyor! Filistin'e destek veren Türk profesör Çetin Kaya Koç görevinden alındı

Dünyaca ünlü kriptografi uzmanı Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, Filistin’e verdiği destek nedeniyle iki prestijli uluslararası kurumdan görevden alındı.

Kriptografi dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Çetin Kaya Koç, Filistin haklarına verdiği destek nedeniyle Springer Nature ve Uluslararası Kriptoloji Araştırma Derneği (IACR) tarafından görevinden alındığını duyurdu.

Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben Filistin haklarının destekçisiyim ve bundan gurur duyuyorum. Hiç kimse beni bu konuda değiştiremez veya bana meydan okuyamaz."

CADI AVI DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Koç’un açıklamasına göre, Springer Nature, ismini kendisinin verdiği ve 2011 yılında kurucu genel yayın yönetmeni olarak başladığı Journal of Cryptographic Engineering dergisindeki Baş Editörlük görevine son verdi.

Aynı şekilde, Uluslararası Kriptoloji Araştırma Derneği (IACR), Koç’u 1999 yılında kurucu ortağı olduğu ve kriptografi alanında dünyanın en büyük ikinci etkinliği olarak kabul edilen Kriptografik Donanım ve Gömülü Sistemler Konferansı (CHES)'in yönetim kurulundan çıkardı.

“TARİH BENİ YAZSIN, BEN YİNE FİLİSTİN HAKLARININ YANINDAYIM”

Prof. Dr. Koç, söz konusu görevden almalara ilişkin şunları da kaydetti: