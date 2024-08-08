Canlı yayında skandal sözler! İsrailli askerlerin Filistinliye tecavüzünü savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam

İsrail askerlerinin elleri kelepçeli Filistinli tutukluya tecavüz görüntüleri dünyanın kanını dondurmuştu. İnfial uyandıran olayla ilgili İsrail televizyon kanalında konuşan bir konuk canlı yayında skandal sözlere imza attı. Konuk, "Bunu hak ediyorlar, harika bir intikam. Tutuklulara işkence devlet politikamız olmalı" ifadelerini kullandı.

İsrailliler, Filistinli tutukluya tecavüz eden askerleri kurtarmak için askeri üssü bastı! Hamas ve Filistin'den uluslararası soruşturma talebi

İsrailliler, Filistinli tutukluya tecavüz eden askerleri kurtarmak için askeri üssü bastı! Hamas ve Filistin'den uluslararası soruşturma talebi

İsrail askerlerinin bir Filistinli tutukluya tecavüz görüntüleri dehşete düşürdü.

Bir soruşturma kapsamında Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapan 9 asker gözaltına alınmış, İsrail N12 kanalı iğrenç görüntüleri yayınlamıştı.

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER

Bu konunun işlendiği İsrail'deki özel bir televizyon kanalında ise mide bulandıran sözlere imza atıldı.

Canlı yayınlanan programın bir bölümünde bir konuk Filistinli mahkuma tecavüz olayını değerlendirdi.

"Bunu hak ediyorlar, harika bir intikam. Tutuklulara işkence devlet politikamız olmalı" ifadeleriyle dehşete düşüren konuşa, yanındaki başka bir konuk tepki gösterdi.

Öte yandan, tecavüz görüntülerinin yayınlanmasının ardından Hamas ve Filistinli kurumlar, uluslararası bir komite tarafından bu olayın soruşturulması çağrısında bulunmuştu.

Hamas, "Sde Teiman askeri üssünde Gazze Şeridi'nden alıkonulan binlerce kişinin maruz kaldığı acımasız ihlaller; sadist Siyonist subaylar ve işgal ordusunun askerleri tarafından uygulanan sistematik işkence, İsrail'in insani değerlerden sapmış tabiatını teyit ediyor." ifadeleriyle tepkisini göstermişti.