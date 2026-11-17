Ermenistan’da siyasi gelişmelerin ele alındığı televizyon programında konuklar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Siyaset bilimci Mkrtchyan ile gazeteci Muradzi’nin ailevi değerlere yönelik ağır ifadeler sonrası birbirine yumruklarla saldırdığı anlar canlı yayına damga vurdu.

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Ermenistan televizyonlarında yayınlanan bir tartışma programı, konuklar arasında çıkan kavga sebebiyle yarıda kesildi. Ülkedeki siyasi atmosferin değerlendirildiği yayında tansiyonun bir anda yükselmesiyle stüdyo adeta boks ringine dönerken, yaşanan kavga ülke kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ANNE BABASINA HAKARET EDİNCE...

Siyaset bilimci Mkrtchyan ile gazeteci Muradzi arasındaki fikir ayrılığı, yerini sert bir polemiğe bıraktı. İddiaya göre Mkrtchyan’ın, gazeteci Muradzi’nin anne ve babasını hedef alan ağır hakaretlerde bulunması stüdyodaki gerilimi zirveye taşıdı.

YUMRUKLARLA KARŞILIK VERDİ

Ağır ifadelerin ardından öfkesine hakim olamayan Muradzi yerinden kalkarak Mkrtchyan’ın üzerine yürüdü. İlk fiziksel müdahaleye Mkrtchyan’ın da yumruklarla karşılık vermesi üzerine stüdyoda şiddetli bir kavga başladı.

Canlı yayında yumruklu kavga: Anne babasına edilen lafı affetmedi

YAYINA ARA VERİLDİ

Program sunucusu ve stüdyodaki diğer katılımcılar tarafları sakinleştirmek için araya girse de kavgayı durduramadılar. Bunun üzerine yayına güvenlik görevlileri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu taraflar güçlükle birbirinden ayrılırken, yaşanan arbede nedeniyle televizyon kanalının yayına zorunlu olarak ara verildi.

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