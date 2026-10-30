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Canlı yayındaki hatanın bedelini ağır ödedi: 12 bin dolar hesap çıktı

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Canlı yayındaki hatanın bedelini ağır ödedi: 12 bin dolar hesap çıktı
Başlık ResmiCanlı yayındaki hatanın bedelini ağır ödedi: 12 bin dolar hesap çıktı

Japonya'da Twitch üzerinden canlı yayın yapan bir yayıncı, neden olduğu hatadan dolayı yaklaşık 12 bin dolar hesap ödedi. Yayın sırasınca QR kodu yanlışlıkla kameraya gösteren yayıncı, takipçilerin verdiği siparişle karşısında neye uğradığına şaşırdı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Japonya'da canlı yayın yapan bir yayıncı, yayın sırasındaki hatadan dolayı binlerce dolar hesap ödedi.

Bir restoranda canlı yayın yapan 23 yaşındaki Twitch yayıncısı Lacy, takipçilerinin beklenmedik müdahalesiyle yüksek bir hesapla karşı karşıya kaldı. Gerçek adı Nicholas Fosco olan yayıncı, bulunduğu sırada restorandan yayın açtı.

Canlı yayındaki hatanın bedelini ağır ödedi: 12 bin dolar hesap çıktı
Başlık ResmiCanlı yayındaki hatanın bedelini ağır ödedi: 12 bin dolar hesap çıktı

Sipariş verdiği sırada QR kodun kameraya yansımasını engelleyemeyen yayıncı, izleyicilerin aynı kod üzerinden çok sayıda sipariş vermesini sağladı.

Hesap 1,6 milyon Japon yenine yükselirken, Lacy, ödemek zorunda kaldığı tutarın yaklaşık 12 bin dolar olduğun ifade etti.

Canlı yayındaki hatanın bedelini ağır ödedi: 12 bin dolar hesap çıktı
Başlık ResmiCanlı yayındaki hatanın bedelini ağır ödedi: 12 bin dolar hesap çıktı

YEMEKLERİ DAĞITTI

Yayıncı, çalışanlarının masalarına toplam 15 tabak yemek getirdiğini söyledi. Siparişlerin kendisi veya partneri tarafından verilmediğini belirten yayıncı, buna rağmen oluşan hesabı ödemek zorunda kaldı.

Canlı yayındaki hatanın bedelini ağır ödedi: 12 bin dolar hesap çıktı
Başlık ResmiCanlı yayındaki hatanın bedelini ağır ödedi: 12 bin dolar hesap çıktı

Yemeklerin çöpe gitmesini istemeyen Lacy, sipariş edilen yiyeceklerin restoranda bulunan ailelere dağıtılmasını istedi.

Yayıncı tepkisini "Şu an gerçekten çok üzgünüm" sözleri ile ifade etti.

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