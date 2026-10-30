Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Game of Thrones yıldızı savaşın ortasında kaldı! Sirenler çalınca metro istasyonuna sığındı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Game of Thrones yıldızı savaşın ortasında kaldı! Sirenler çalınca metro istasyonuna sığındı
Başlık ResmiGame of Thrones yıldızı savaşın ortasında kaldı! Sirenler çalınca metro istasyonuna sığındı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin başrol oyuncusu Nikolaj Coster-Waldau, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında hava saldırısı alarmına yakalandı. Rusya'nın muhtemel saldırıları nedeniyle metro istasyonuna sığınan ünlü oyuncu, geceyi katlanır yatakta geçirdi. Yaşadığı zor anları sosyal medya hesabından paylaşan Coster-Waldau, Ukraynalı sivillerin her gece benzer tehlikelerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Kaydet
|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Danimarkalı ünlü oyuncu Nikolaj Coster-Waldau, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İyi Niyet Elçisi olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.

Ülkede devam eden savaşın etkilerini yerinde görmek ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bölgeye giden 56 yaşındaki oyuncu, ziyaret sırasında Rusya'nın hava saldırısı tehdidiyle karşılaştı.

METRO İSTASYONUNDA SABAHLADI

Çarşamba gecesi Kiev'de saldırı sirenlerinin çalması üzerine Coster-Waldau, diğer kent sakinleriyle birlikte metro istasyonuna sığındı. Muhtemel füze ve insansız hava aracı saldırılarından korunmak için metroda gecelemek zorunda kalan oyuncunun, diğer yolcularla birlikte istasyonda beklediği anlar dikkat çekti.

Game of Thrones yıldızı savaşın ortasında kaldı! Sirenler çalınca metro istasyonuna sığındı
Başlık ResmiGame of Thrones yıldızı savaşın ortasında kaldı! Sirenler çalınca metro istasyonuna sığındı

YAŞADIKLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN ANLATTI

Ünlü oyuncu, yaşadıklarını Instagram hesabından da paylaştı. Kiev metrosunda geçirdiği geceyi anlatan Coster-Waldau, “Kiev Metrosunda geceyi geçirdim. Oldukça zor bir geceydi” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı deneyimin ardından Ukrayna'daki sivillerin durumuna dikkat çeken oyuncu, kendisinin yalnızca bir geceyi metroda geçirerek bu deneyimi anlatabildiğini, ancak binlerce Ukraynalı için bombardıman sırasında sığınaklara gitmenin günlük hayatın bir parçası olduğunu vurguladı.

Game of Thrones yıldızı savaşın ortasında kaldı! Sirenler çalınca metro istasyonuna sığındı
Başlık ResmiGame of Thrones yıldızı savaşın ortasında kaldı! Sirenler çalınca metro istasyonuna sığındı

Coster-Waldau, Ukrayna'nın uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, özellikle kış mevsimi yaklaşırken ülkeye yönelik yardımların sürmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna'daki ziyaret amacının farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren oyuncu, insanların savaş nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan ülkeyi unutmaması gerektiğini ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump sağlık durumunu soran muhabire hakaret yağdırdı: Hastasın
DÜNYA

Trump sağlık durumunu soran muhabire hakaret yağdırdı: Hastasın
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.