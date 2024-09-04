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Çatışmalar Afganistan ve Pakistan bölgesine sıçradı! Sınır güçleri birbirine ateş açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çatışmalar Afganistan ve Pakistan bölgesine sıçradı! Sınır güçleri birbirine ateş açtı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Üçüncü Dünya Savaşı söylemleri altında Orta Doğu'daki çatışmalar sürerken bir diğer kriz de Afganistan ve Pakistan sınırında patlak verdi. İki ülke sınırında saat 19.00 sularında çatışma çıktığı ifade edildi.

Afganistan ve Pakistan sınırında, güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Afgan basınında, Host vilayetinin Mandozai ilçesinde, iki ülke sınırında saat 19.00 sularında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmanın, Afganistan güvenlik güçlerinin sınırda kontrol noktası inşa etmesi sebebiyle yaşandığı ileri sürüldü.

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Devam ettiği aktarılan çatışmada, ağır silahların da kullanıldığı ifade edildi.

Afganistan yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmazken, sosyal medyadaki paylaşımlarda taraflar arasında yoğun çatışma yaşandığı görüldü.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIR SORUNLARI

Afganistan'da şu anki yönetim de dahil hükümetler, iki ülke sınırındaki Durand Hattı'nı resmi sınır olarak kabul etmedi.

Öte yandan Pakistan, kendi topraklarında yaşanan terör saldırılarında Afganistan'ın da önemli rolü bulunduğunu ileri sürüyor.

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İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afgan yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Afganistan ve Pakistan arasında sınır sorunları devam ederken, iki ülke güvenlik güçleri arasında zaman zaman sınırda anlaşmazlıklardan kaynaklı ölümlere varan silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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