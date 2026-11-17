Çekya'da iki yolcu treni sabah saatlerinde çarpıştı. Ana tren istasyonu yakınlarında meydana gelen kazada onlarca kişi yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu açıklandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, tren seferleri durduruldu.

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Çekya'nın başkenti Prag'da sabah saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı. Kaza, yerel saatle 07.00 sıralarında Prag 3 bölgesindeki Seifertova Caddesi üzerinde bulunan demiryolu köprüsünde meydana geldi.

Expats.cz'nin aktardığına göre trenlerin düşük hızda çarpışmasına rağmen onlarca yolcu yaralandı.

Prag Ambulans Servisi Sözcüsü Karel Kirs, yaralıların çoğunun durumunun hafif olduğunu, bazı kişilerin ise ağır yaralandığını açıkladı.

Çekya'da iki yolcu treni çarpıştı! Onlarca yaralı var

Olay yerine 10 ambulans ekibi, dört doktorlu müdahale ekibi ve özel tahliye aracı gönderildi. İtfaiye ikinci seviye alarm ilan ederken, kazanın ardından Prag ana tren istasyonuna bağlanan bazı hatlarda seferler durduruldu.

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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