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Cenevre’de tarihi karar! Filistin bayrağı ilk kez Dünya Sağlık Örgütü’nde dalgalanacak

Kaynak: Dış Haberler
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Cenevre’de tarihi karar! Filistin bayrağı ilk kez Dünya Sağlık Örgütü’nde dalgalanacak
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Dünya diplomasi sahnesinde yankı uyandıran oylama sonuçlandı. Filistin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tarihinde ilk kez bayrağını Cenevre'deki genel merkezde dalgalandırma hakkı kazandı.

Filistin,  yapılan tarihi oylama sonrası Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) ilk kez bayrağını dalgalandırma hakkı kazandı. 

95 ÜLKE 'EVET' DEDİ, ABD OYLAMAYA KATILMADI

Oylamada Çin, Pakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin desteklediği teklif 95 oyla kabul edilirken, İsrail, Almanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti karşı çıktı. İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 27 ülke çekimser kaldı. ABD ise oylamaya katılmadı. Kararın kabul edilmesiyle Filistin’in WHO binası önünde bayrağını dalgalandırmasına izin verildi.

FİLİSTİN ELÇİSİ: ULUSLARARASI TOPLUMUN BİR İŞARETİ

Filistin’in Cenevre’deki BM Büyükelçisi İbrahim Khraishi, Reuters’a verdiği demeçte "Bu sembolik bir adım ama sağlık ihtiyaçları konusunda uluslararası toplumun bir parçası olduğumuzun bir işareti" dedi. Khraishi, "Umarım yakında DSÖ’ye ve tüm BM forumlarına tam üye oluruz" ifadelerini kullandı.

Oylamanın ardından konuşan Lübnan delegesi Rana el Khoury, Gazze'deki çatışmalara açık gönderme yaparak sonucu "acıları dayanılmaz boyutlara ulaşan cesur Filistin halkı için küçük bir umut ışığı" olarak tanımladı.

İSRAİL KARARA TEPKİLİ: TEHLİKELİ BİR MESAJ

İsrail’in DSÖ Büyükelçisi Daniel Meron, oylamaya sert tepki göstererek "Bu karar, siyasi sembolizmin yasal standartların önüne geçebileceği, duyguların sürecin yerini alabileceği ve partizan çıkarların uluslararası meşruiyet kurallarını esnetebileceği yönünde tehlikeli bir mesaj veriyor" şeklinde konuştu.

FRANSA VE JAPONYA 'EVET', İNGİLTERE ÇEKİMSER

Kararın kabulünde Fransa ve Japonya teklife destek verirken, İngiltere’nin çekimser kalması dikkat çekti. 

FİLİSTİN DSÖ'DE DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE

Halihazırda DSÖ’de gözlemci devlet statüsüne sahip olan Filistin, geçtiğimiz hafta örgütün Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında küresel salgın bildirimlerini alma hakkı kazanmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

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