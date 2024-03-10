Çeteler kontrolü ele geçirdi, Haiti Başbakanı ülkeden kaçtı

Haiti'de binlerce mahkumun firarıyla başlayan süreç, çete gruplarının kontrolü ele geçirmesiyle devam ediyor. Saldırılar nedeniyle önce Haitililer bulundukları yerleri terk etti ardından çete üyeleri tarafından istifası istenen Başbakan Ariel Henry'nin ülkeden kaçtığı iddia edildi.

Haiti'de çeteler, ülkenin başkenti Port-au-Prince ile Croix des Bouquets bölgesindeki cezaevlerine 2-3 Mart'ta baskın düzenleyerek 4 bin mahkumun firar etmesine neden oldu.

4 Mart'ta firarilerin yakalanması için 72 saatlik OHAL ilan edildi. Olayların büyümesi üzerine OHAL süresi 1 ay uzatıldı.

'YA HERKES İÇİN CENNET YA DA CEHENNEM OLUR'

Başkent Port-au-Prince caddelerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, çete üyelerinin bulunduğu mekanlara baskınlar düzenliyor. Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşlarından Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, dünkü açıklamasında, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." ifadesini kullanmıştı. Başkent sokaklarında bir araya gelen bazı göstericiler Başbakan Henry'nin istifası talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde bayraklar taşıyan göstericiler lastikleri ateşe verdi.

HAİTİLİLER BULUNDUKLARI YERLERDEN AYRILIYOR

Ulusal Saray çevresinde yaşayanlar saldırılar nedeniyle bulundukları yerlerden ayrılmak ve başka mahallelere sığınmak zorunda kaldı. Bazı mahalle sakinleri ise çetelerin kendi bölgelerine girmesini engellemek için yollara barikatlar kurdu.

BAŞBAKAN KAÇTI

İddialara göre bulundukları yerlerden ayrılanlar sadece mahalle sakinleri olmadı. Edinilen bilgiye göre, Haiti'de yaşanan çöküşün ardından Başbakan, çete gruplarının kontrolünü ele geçirmesiyle ülkeden kaçtı.

HAİTİ'DE NELER OLUYOR?

Haiti'de, yaklaşık 4 bin mahkumun firar ettiği ve 12 mahkumun hayatını kaybettiği cezaevi baskınlarını düzenleyen çetelerden birinin elebaşı, Başbakan Ariel Henry'nin istifa etmemesi halinde soykırıma yol açacak iç savaş çıkabileceği tehdidinde bulundu.

Ülkenin başkenti Port-au-Prince ile Croix des Bouquets bölgesindeki cezaevlerine 2-3 Mart'ta baskın yaparak yaklaşık 4 bin mahkumun firar etmesine neden olan çetelerden birinin elebaşı "Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, Başbakan Henry'nin istifasını talep etti.

Eski polis memuru Cherizier, yayımladığı görüntülü mesajda, "Başbakan Ariel Henry istifa etmezse ve uluslararası toplum onu desteklemeye devam ederse doğrudan soykırıma yol açacak iç savaşa gideceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise Haiti'ye ilişkin açıklamasında, ülkede 2024'ün başından bu yana çete şiddeti nedeniyle 1193 kişinin öldüğünü, 692 kişinin yaralandığını belirtti.

313 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Haiti'de sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu, vurulan hastanelerin gelenleri tedavi edecek kapasitesi bulunmadığını, okul ve iş yerlerinin kapalı olduğunu, giderek artan sayıda çocuğun çeteler tarafından kullandığını vurgulayan Türk, çeteler insanların özgürlüğünü kısıtladığı için ekonomik faaliyetlerin durduğunu, ülkedeki en büyük su sağlayıcısının dağıtımı kestiğini bildirdi.

Türk, "En az 313 bin kişi ülke içerisinde yerinden edilmiş durumda." ifadesini kullanarak, uluslararası toplumdan hızlıca harekete geçmesini ve Haiti'ye çok uluslu bir güvenlik misyonu sevk edilmesini istedi.

Başbakan Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan etti ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.

Kenya'dan dönerken Dominik Cumhuriyeti'nden aktarmayla Haiti'ye gitmeyi amaçlayan Henry, ülkedeki çete şiddetinin devam etmesi nedeniyle Dominik'ten Haiti'ye uçuşlar iptal edildiği için 5 Mart salı günü Porto Riko'nun başkenti San Juan'a iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Cherizier'in çetesi, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı.