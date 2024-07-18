Çin bu evliliği konuşuyor! Kendisi 80, karısı 23 yaşında

Çin’de hayrete düşüren bir evlilik haberlere yansıdı. Huzurevinde gönüllü olarak çalışan 23 yaşındaki kadın, 80 yaşındaki yaşlı bir adamla dünya evine girdi. Genç kadın, ailesinin istememesine rağmen kendisinden 57 yaş büyük adamla nikah kıydı.

Çin’de yapılan bir evlilik sosyal medyada gündem oldu ve internette en çok konuşulanlar arasına girdi. Çin web sitesi Sohu'da paylaşılan habere göre; Xiao Fang (takma isim) adlı bir kadın, Li (yine takma bir isim) adlı 80 yaşındaki bir huzurevi sakinine gönlünü kaptırdı.

ARALARINDA 57 YAŞ FARK VAR

Xiao Fang, yaşlı adamla Kuzey Çin'deki bir eyalet olan Hebei'deki bir huzurevinde gönüllü olarak çalışırken tanıştı. Aralarındaki 57 yaş farka rağmen çift, ortak ilgi alanları ve hobileri sayesinde çok iyi anlaştı.

AİLESİ KARŞI ÇIKTI AMA…

Li, Xiao Fang'ın gençliğine ve canlı enerjisine hayranlık duyarken, Xiao Fang da Li'nin bilgeliğine ve kararlılığına kapıldı. Daha sonra Li ile evlenmek için ailesinin onayını almaya çalıştı ancak şaşırtıcı olmayan bir şekilde ailesi bu birlikteliği onaylamadı. Hatta iddiaya göre 80 yaşındaki adamın kızlarından faydalandıklarını öne sürdü.

Ailesinin onaylamamasına rağmen Xiao Fang, yaşlı adamla evlendi. Ailesiyle bağlarını kopardı ve küçük bir köyde sade bir düğün töreni düzenledi. İkilinin birlikte yürümekten, konuşmaktan ve ev işlerini yapmaktan keyif aldıkları evlilik hayatları ise iddiaya göre mutlulukla sürüyor.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

İkilinin düğün fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, Xiao Fang'ı Li ile maddi nedenlerle evlenmekle suçlarken, diğerleri onun cesaretini ve Li'ye olan gerçek aşkını övdü. Aksine, Li yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle emekli maaşına bağımlı olduğu için Xiao Fang evin geçimini sağlayan birincil kişi.

Öte yandan Xiaofang, Li yanındayken her şeyin mümkün olduğuna inandığını ifade etti.