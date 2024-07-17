Kadir Ezildi nişanlısını ilk kez paylaştı! Evlilik teklifi gündem oldu
Magazin Haberleri
En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu ünlü fenomen Kadir Ezildi geçtiğimiz hafta evliliğe ilk adımı atarak nişanlandığını duyurmuştu. Ezildi, şimdi ise sır gibi sakladığı nişanlısını ilk kez paylaştı. Ünlü isim evlilik teklif ettiği anları paylaşıp, "Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarının yazarı olarak hayatıma hoş geldin" notunu düştü.
‘En Hamarat Benim’ adlı programın sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, sosyal medyada da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ünlü isim Gamze Türkmen'e evlenme teklif ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Ezildi o anları “Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarının yazarı olarak hayatıma hoş geldin” notuyla paylaştı.
"ÇOK YAKIŞMIŞLAR"
Paylaşıma kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. Ezildi ve nişanlısının pozlarına sosyal medyada, 'Herkes merak ediyordu', 'Artık gördük rahatlayabiliriz', 'Gerçekten merak ediyordum', “Çok yakışmışlar” gibi yorumlar yapıldı.