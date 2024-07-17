Kadir Ezildi nişanlısını ilk kez paylaştı! Evlilik teklifi gündem oldu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 17 Temmuz 2024 14:26 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 14:37 - Güncelleme:

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En Hamarat Benim yarışmasının sunucusu ünlü fenomen Kadir Ezildi geçtiğimiz hafta evliliğe ilk adımı atarak nişanlandığını duyurmuştu. Ezildi, şimdi ise sır gibi sakladığı nişanlısını ilk kez paylaştı. Ünlü isim evlilik teklif ettiği anları paylaşıp, "Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarının yazarı olarak hayatıma hoş geldin" notunu düştü.