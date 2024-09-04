Çin, Kamboçya'ya corvette savaş gemisi verecek

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 15:44 - Güncelleme:

Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya'ya gelecek yıl iki adet '056C Corvette' versiyonu savaş gemisi verecek. Konuyla ilgili Çin tarafından açıklama gelmedi.