Çin, Kamboçya'ya corvette savaş gemisi verecek
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya'ya gelecek yıl iki adet '056C Corvette' versiyonu savaş gemisi verecek. Konuyla ilgili Çin tarafından açıklama gelmedi.
Kamboçya Savunma Bakanı Maly Socheata, yaptığı basın açıklamasında, Çin'in daha önce Kamboçya'daki Ream Deniz Üssüne belirli sürelerde demir atan iki korveti Kamboçya'ya vereceğini belirtti.
Savaş gemilerinin "056C Corvette" versiyonu olduğunu kaydeden Maly, Çin'den destek istemelerinin ardından gemilerin kendilerine verilmesi yönünde karar alındığını ifade etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Düzenleyen: Giray Topçular - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı