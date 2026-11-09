Çin'de 40 katlı binada yangın! 14 kişi can verdi: Pencereden sarkıp kurtarılmayı beklediler!

Çin’in Shanxi eyaletine bağlı Taiyuan kentinde 40 katlı bir binada çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevlerin yaklaşık iki saat boyunca etkili olduğu olayda en az 14 kişi hayatını kaybederken, 9’u ağır 25 kişi yaralandı.

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Çin’in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan kentinde dün yüksek katlı bir binada yangın çıktı. 40 katlı yapıyı kısa sürede saran alevler ve yoğun duman çevrede paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Çinde 40 katlı binada yangın! 14 kişi can verdi: Pencereden sarkıp kurtarılmayı beklediler!

İÇERİDEKİ VATANDAŞLAR KURTARILMAYI BEKLEDİ

Yangın sırasında binanın üst katlarından yoğun duman yükselirken, içerideki vatandaşların camdan sarkıp kurtarılmayı beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri, vinçler yardımıyla binanın merkezinden yayılan alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Çinde 40 katlı binada yangın! 14 kişi can verdi: Pencereden sarkıp kurtarılmayı beklediler!

14 KİŞİ CAN VERDİ

Yetkililerden yapılan açıklamada, yangında en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 25 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çinde 40 katlı binada yangın! 14 kişi can verdi: Pencereden sarkıp kurtarılmayı beklediler!

Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının yerel saatle 20.30 itibarıyla tamamlandığını açıkladı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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