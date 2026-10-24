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Çin'de 5,3 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi

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Çin'de 5,3 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi
Başlık ResmiÇin'de 5,3 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi

Çin’in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi.

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Çin’in kuzeybatısında yer alan Çinghay eyaleti, 5,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssünün Yüşu Tibet Özerk İli olduğu bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) tarafından yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde meydana gelen deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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Sarsıntının ardından şu ana kadar can kaybı veya maddi hasara ilişkin herhangi bir bildirim yapılmadı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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