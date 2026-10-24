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Vanuatu'da 6,9 büyüklüğünde deprem! 47 dakikada 4 kez sarsıldı

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Vanuatu'da 6,9 büyüklüğünde deprem! 47 dakikada 4 kez sarsıldı
Başlık ResmiVanuatuda 6,9 büyüklüğünde deprem! 47 dakikada 4 kez sarsıldı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından 47 dakika içinde 6,3, 5,1 ve 5,2 büyüklüğünde üç deprem daha yaşandı. Bölgede peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden olurken can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadı.

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Güney Pasifik Okyanusu’nda bulunan ada ülkesi Vanuatu’nun Sola kasabası açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Güney Pasifik Okyanusu’nda bulunan ada ülkesi Vanuatu’da deprem paniği yaşandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), ülkenin Sola kasabasının yaklaşık 200 kilometre batısında 6,9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Büyüklüğü ilk olarak 7,2 olarak açıklanan, fakat daha sonra güncellenen sarsıntının yerel saatle 13.31’de 10 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi. USGS, 6,9 büyüklüğündeki depremin sonrasında geçen 47 dakikalık süre içerisinde Vanuatu'nun kuzey açıklarında 6,3, 5,1 ve 5,2 büyüklüğünde 3 deprem daha yaşandığını duyurdu. Muhtemel can kaybı veya hasar durumu ile alakalı resmi bir açıklama şimdilik yapılmadı.

Vanuatu, geride bıraktığımız salı günü 6,3 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremin sonrasında tsunami riski oluşmazken, herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmemişti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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