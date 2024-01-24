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    Çin'de iş yerinde feci yangın: 39 ölü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Çin’in Jiangxi eyaletinde bir binada çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çin’in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Xinyu kentinde bir binadaki dükkanın bodrum katında yerel saatle 15:24'de yangın çıktı.

    Alevlerin binayı sardığı yangında, gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında 39 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangına 120 personelin müdahale ettiği öğrenildi.

    Yetkililer, binada mahsur kalanlar olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

    Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ÇinYangın
    Haberler > Dünya > Çin'de iş yerinde feci yangın: 39 ölü
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