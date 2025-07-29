Çin'de felaket: 35 kişi öldü, okullar tatil edildi! Xi Jinping 'En kötüsüne hazır olun' dedi

Çin’in başkenti Pekin ve çevresi sel felaketiyle boğuşuyor! Şiddetli yağışların yol açtığı taşkınlar, yüzlerce köyü elektriksiz bırakırken, okullar kapatıldı, hayat durma noktasına geldi. Can kaybı 35’e yükselirken, 80 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ulusa seslenerek tüm birimleri “en zorlu senaryolara” karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Çin’in başkenti Pekin ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 35'e yükseldi. Bölgede 80 binden fazla kişi tahliye edilirken, altyapı sistemlerinin çökmesiyle 136 köyde elektrik kesintisi yaşanıyor.

HAYAT DURDU, EĞİTİME ARA VERİLDİ

Geçtiğimiz cumartesi başlayan yoğun yağışlar, başkentte yaşamı adeta felç etti. Pekin’de eğitime ara verilirken, bölgedeki tüm turistik etkinlikler iptal edildi. Yerel yetkililer, bölge için acil durum alarmı verdi. Kurtarma çalışmaları özellikle helikopter destekli operasyonlarla sürüyor.

Xİ JİNPİNG: EN ZORLU SENARYOLARA HAZIR OLUN

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, felaketin ardından yaptığı açıklamada tüm birimlere sert uyarılarda bulundu:

“Haber alınmayan veya mahsur kalan kişilerin kurtarılması ve can kaybının en üst düzeyde engellenmesi için hiçbir çaba göz ardı edilmemeli.”

Xi, yerel yöneticileri “en kötü ve en zorlu senaryolara hazır olmaya” çağırdı.

Çin hükümeti, bölgede arama kurtarma faaliyetleri, tıbbi yardım ve hasar onarımları için 200 milyon yuan (yaklaşık 28 milyon dolar) tutarında bütçe ayırdı.

BİR GECEDE YILLIK YAĞIŞIN %90'I YAĞDI

Meteoroloji yetkilileri, Pekin’de dün gece 543,4 milimetre yağış kaydedildiğini açıkladı. Bu miktar, bölgenin ortalama yıllık yağışının yaklaşık %90’ına karşılık geliyor.

Kanada Victoria Üniversitesi’nden Prof. Xuebin Zhang, “Coğrafi yapı, kuzey ve batıdaki dağlar nemli havayı hapsederek olağanüstü yağışlara neden oldu” dedi.

BARAJLAR TAŞTI, HEYELANLAR YAŞANDI

Pekin ve Hebei eyaletlerinde önceki günlerde yaşanan diğer afetlerde 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise kaybolmuştu. Yetkililer, Miyun Baraj Gölü’nde saniyede 6 bin 550 metreküp su akışı tespit edildiğini duyurdu.

Ayrıca Hebei'nin Baoding kentinde geçtiğimiz hafta içinde 20 bin kişi tahliye edilmişti.