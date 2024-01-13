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    Çin'de maden faciası: Ölü ve kayıp işçiler var

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Çin'in Hınan eyaletindeki bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Gaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 6 işçi ise kayıp.

    Çin&#039;de maden faciası: Ölü ve kayıp işçiler var
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çin'in Hınan eyaletinde Tienan Kömür İşletmesine ait madende dün öğle saatlerinde gaz patlaması meydana geldi.

    Patlama sırasında madende bulunan 425 işçiden 10'u hayatını kaybederken, 6 işçinin kayıp olduğu belirtildi.

    Diğer işçiler güvenli şekilde madenden çıkarılırken, kayıp olanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Çin'de alt yapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ÇinMaden
    Haberler > Dünya > Çin'de maden faciası: Ölü ve kayıp işçiler var
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