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Çin'de maden faciası: Ölü ve kayıp işçiler var
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Çin'in Hınan eyaletindeki bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Gaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 6 işçi ise kayıp.
Çin'in Hınan eyaletinde Tienan Kömür İşletmesine ait madende dün öğle saatlerinde gaz patlaması meydana geldi.
Patlama sırasında madende bulunan 425 işçiden 10'u hayatını kaybederken, 6 işçinin kayıp olduğu belirtildi.
Diğer işçiler güvenli şekilde madenden çıkarılırken, kayıp olanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çin'de alt yapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı