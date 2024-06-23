Çin'in güneyi sele teslim! Can kaybı 47'ye yükseldi

Çin'in güneyinde hafta boyunca süren yoğun yağışlar sele neden oldu, 47 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in güneyinde hafta boyunca süren şiddetli yağış, sellere ve toprak kaymalarına neden oldu. Büyük maddi hasara neden olan sellerde can kaybı da artıyor.

Son alınan bilgiye göre; Guangdong eyaletinin Meycou ilinde Songyüen nehrinin taşması sonucu meydana gelen sellerde Pingyüen ilçesinde 38 kişi öldü. Böylece Meycou'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye çıktı.

Daha önce Meyşian ilçesinde 4, Ciaoling ilçesinde 5 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

YÜZLERCE KÖPRÜ YIKILDI

Songyüen Nehri boyunca yüzlerce köprü yıkılırken 365 kilometre yol hasar gördü, hektarlarca tarım alanı ise sular altında kaldı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin güneyindeki Guicou, iç kesimlerindeki Hınan ve Anhui ve doğusundaki Ciangsu eyaleti için de yoğun yağış ve sel uyarısı yaptı.