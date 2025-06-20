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Cuma namazında dikkat çeken görüntüler! İsrail'e böyle gözdağı verdiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in İran topraklarına başlattığı saldırının sekizinci gününde gerilim hızla tırmanıyor. İranlılar, saldırıları protesto amacıyla cuma namazının ardından meydanlara akın etti. Cuma namazını kefenle kılan bir grup İranlı ise dikkat çekti.

İsrail-İran arasındaki savaş sekizinci günde de hızla tırmanıyor. Edinilen bilgilere göre önce İsrail, Tahran ve Reşt'i hedef aldı. Hemen ardından İran karşı atağa geçti, Siccil füzesi Berseba'yı vurdu. İsrail, Tahran'ın tamamen tahliye edilmesi çağrısında bulundu. 

Cuma namazında dikkat çeken görüntüler! İsrail'e böyle gözdağı verdiler - 1. Resim

BİNLERCE KİŞİ MEYDANLARA AKIN ETTİ

İranlılar, İsrail tarafından İran'ın farklı kentlerine düzenlenen saldırıları protesto etmek için cuma namazı sonrası başkent Tahran'daki meydanlara akın etti. Binlerce kişi, İran bayrakları taşıyarak İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Cuma namazında dikkat çeken görüntüler! İsrail'e böyle gözdağı verdiler - 2. Resim

CUMA NAMAZINI KEFENLE KILDILAR

Bir grup İranlı cuma namazını kefen ile kılarken, vaiz ise namaza askeri üniforma ile katıldı. İran halkı hükümete desteklerini nu şekilde gösterirken dikkat çeken görüntüler sosyal medyada kısa süre içinde binlerce kez tıklandı. 

Cuma namazında dikkat çeken görüntüler! İsrail'e böyle gözdağı verdiler - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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