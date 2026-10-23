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'Cumartesi' için endişeli bekleyiş! Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar

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'Cumartesi' için endişeli bekleyiş! Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar
Başlık ResmiCumartesi için endişeli bekleyiş! Esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar

Belçika’nın başkenti Brüksel’de esnaf, 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenmesi beklenen kitlesel gösteriler öncesinde önlem almaya başladı. Öğrenci sendikaları ve Sarı Yelekliler hareketinin eylem çağrılarının ardından mağaza sahipleri, muhtemel yağma olaylarına karşı vitrinlerini ahşap panellerle kapattı.

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Sosyal medya platformlarında yarın için yapay zekayla üretilmiş çok sayıda eylem çağrısı dolaşırken, kentin önemli alışveriş caddelerinden Rue Neuve'deki mağazaların neredeyse tamamının vitrinleri ahşap panellerle kapatıldı.

'Cumartesi' için endişeli bekleyiş! Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar
Başlık Resmi'Cumartesi' için endişeli bekleyiş! Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar

9 ve 17 Ekim'deki gösteriler sırasında ünlü spor ve ayakkabı mağazalarının yağmalanmasının ardından hafta başında birkaç mağazada görülen önlem, kentteki diğer alışveriş noktalarına da yayıldı.

'Cumartesi' için endişeli bekleyiş! Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar
Başlık Resmi'Cumartesi' için endişeli bekleyiş! Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar

Mağazalarda ayrıca gündüz ve gece görev yapmak üzere ilave güvenlik görevlisi tutulduğu, bazı markaların kentin daha lüks alışveriş noktaları olan Avenue Louise ve Porte de Namur'daki şubelerinde de güvenlik önlemlerini artırdığı öğrenildi.

'Cumartesi' için endişeli bekleyiş! Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar
Başlık Resmi'Cumartesi' için endişeli bekleyiş! Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar

MAĞAZALAR YAĞMALANMIŞTI

Brüksel'de 9 ve 17 Ekim'deki gösteriler sırasında bazı mağazalar yağmalanmış, Rue Neuve'deki ünlü spor ve ayakkabı mağazaları hedef alınmıştı.

'Cumartesi' için endişeli bekleyiş! Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar
Başlık Resmi'Cumartesi' için endişeli bekleyiş! Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar

Kentte 17 Ekim'de eğitim maliyetleri ve yükseköğretime erişimi zorlaştıracağı düşünülen reformlara karşı düzenlenen gösteride polis ile bazı göstericiler arasında arbede yaşanmış, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

'Cumartesi' için endişeli bekleyiş! Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar
Başlık Resmi'Cumartesi' için endişeli bekleyiş! Brüksel'de esnafı yağma korkusu sardı, vitrinleri tahtaladılar

Fransa'da da aynı gün hayat pahalılığı ve eğitim alanındaki sorunlara karşı düzenlenen gösteriler sırasında Paris dahil çeşitli kentlerde şiddet ve yağma olayları yaşanmıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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