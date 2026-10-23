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Dünya

Fransa'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

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Fransa'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiFransada silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Fransa’nın Yveline kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Başbakan Sebastien Lecornu, saldırganın yakalandığını bildirirken, olaya ilişkin terörle mücadele birimlerinin de inceleme yaptığı ifade edildi.

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Fransa’nın Yvelines vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yvelines vilayetine bağlı Trappes kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Fransada silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiFransada silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırıyı yapan kişinin yakalanarak gözaltına alındığını kaydeden Lecornu, olayla ilgili tüm güvenlik güçlerinin ve yargı mekanizmalarının seferber edildiğini söyledi.

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TERÖR SALDIRISI ŞÜPHESİ

Ayrıca Lecornu, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının (PNAT) olayla ilgili incelemeler yaptığını duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlerde, Trappes kentinde bir kişinin bulunduğu araçtan çevredekilere ateş açtığı belirtildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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