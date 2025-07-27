Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Macron'dan Türkçe paylaşım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Gazze’deki son durumu ve kalıcı barış sürecini görüştü. Macron, görüşme sonrası sosyal medya hesabından hem Türkçe hem Fransızca açıklama yaptı.

Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündem maddeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin meselesinde kalıcı barışın sağlanması oldu.

HEM TÜRKÇE HEM FRANSIZCA PAYLAŞTI

Macron, sosyal medya hesabından ham Fransızca hem de Türkçe yaptığı açıklamada Erdoğan'la Gazze'deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında konuştuklarını belirtti.

Macron, görüşme sonrası sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı açıklamada, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze'deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.