Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Güney Kore'de, Yonhap Haber Ajansına verdiği özel röportajda Türkiye ile Güney Kore arasındaki iş birliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sinop Nükleer Güç Santrali projesinden savunma sanayisine, yapay zekadan ulaştırma yatırımlarına kadar birçok başlığı değerlendiren Erdoğan, Güney Kore'nin Türk yapımı PD170 uçak motoruna yönelik ilgisine de değindi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansına verdiği özel yazılı röportajda Türkiye ile Güney Kore arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkileri değerlendirdi.

Güney Kore'ye gerçekleştireceği resmi ziyaretin iki ülke arasındaki siyasi diyaloğu güçlendirmeyi ve ekonomik ilişkileri canlandırmayı amaçladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer enerji, savunma sanayisi, ileri teknoloji ve ulaştırma alanlarında yeni iş birliklerinin önünü açmak istediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı! Güney Kore'den Türk motoruna büyük ilgi

SİNOP NÜKLEER SANTRALİ İÇİN GÜNEY KORE MESAJI

Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki Sinop'ta inşa etmeyi planladığı ikinci nükleer güç santraline ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'nin projede önemli bir ortak olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kore Cumhuriyeti'ni bu girişimde büyük potansiyel bir iş birliği ortağı olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı! Güney Kore'den Türk motoruna büyük ilgi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un 2025 yılında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki ülke arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Söz konusu anlaşma, reaktör teknolojisi, yer seçimi, lisanslama, finansman ve iş modelleri alanlarında iş birliğini kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı! Güney Kore'den Türk motoruna büyük ilgi

Türkiye'nin bu süreçte Güney Kore'nin devlet destekli elektrik şirketi Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ile kapsamlı ön fizibilite çalışmaları yürüttüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin teknik ve ekonomik koşullarının değerlendirilmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kore ile bu konuda yürüttüğümüz müzakerelere oldukça büyük bir önem atfediyoruz. Koreli dostlarımızın nükleer enerji konusundaki deneyimlerinin çok iyi farkındayız" ifadelerini kullandı.

Nihai kararın elektrik üretim maliyetleri, finansman koşulları ve projenin Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkılar dikkate alınarak verileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer ülkelerle olan temaslarımızı hesaba katıyor ve olası tüm seçenekleri ulusal çıkarlarımız ışığında inceliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı! Güney Kore'den Türk motoruna büyük ilgi

GÜNEY KORE'NİN TÜRK MOTORU PD170'E İLGİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Güney Kore'nin Türkiye'nin geliştirdiği PD170 turbodizel uçak motoruna gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava araçları, motor teknolojileri ve elektronik sistemler alanlarında ortak çalışmaların artırılabileceğini ifade etti.

Savunma sanayisinin yanı sıra yarı iletkenler, robotik ve yapay zeka gibi ileri teknoloji alanlarında da iş birliğini genişletmek istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, bu beklentileri somut girişimlere dönüştürmek, şirketlerimiz için iş fırsatlarını kolaylaştırmak ve karşılıklı yatırımları artırmaktır" diye konuştu.

MALE (Medium Altitude Long Endurance) sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyacının karşılanması hedeflenerek, Türkiye’nin ilk yerli ve millî havacılık motorunu geliştirmek üzere Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde başlayan projenin çıktısı olan TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru; 172 HP (±2) güç üretme kapasitesine sahip

"TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜYLE DAHA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Koreli şirketleri Türkiye'deki yatırımlarını artırmaya ve Türk firmalarıyla ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında daha yakın çalışmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü üretim altyapısı, nitelikli iş gücü ve stratejik konumuyla Türkiye, Koreli yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır" şeklinde konuştu.

İki ülkenin ekonomik ve teknolojik kabiliyetlerinin birbirini tamamladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kore Cumhuriyeti'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki uzmanlığını Türkiye'nin üretim gücüyle birleştirerek çok daha büyük başarılar elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hyundai Motor Group'un Türkiye'deki uzun yıllara dayanan otomotiv üretimini ve Güney Koreli çelik üreticisi POSCO'nun yatırımlarını iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine örnek gösterdi.

Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında elektrikli araç üretimine başlamasını da memnuniyetle karşıladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA İŞARET ETTİ

Küresel enerji piyasalarında ve uluslararası ticaret yollarında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı çevresindeki risklere işaret etti:

Mevcut kriz, uluslararası ticaret için güvenilir alternatif rotalar geliştirmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki ulaşım ve lojistik bağlantılarını güçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılmasına yönelik planları da gündeme getirdi.

Güney Kore'nin Türkiye'deki ulaştırma ve lojistik projelerine daha fazla katılım göstermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koreli şirketlerin Türkiye'nin bölgesel ulaştırma ve lojistik yatırımlarına daha fazla katılım göstermesini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Güney Koreli şirketlere gerekli desteği sağlamaya hazır olduklarını da söyledi.

TİCARETTE 15 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

İki ülke arasındaki ticaret hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut ticaret dengesinin Türkiye açısından iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti:

"İkili ticaret hacminde 15 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Bu hedefe doğru ilerlerken; daha dengeli bir ticaret yapısı geliştirmeyi, yatırımları artırmayı ve üretimde daha büyük bir iş birliğini teşvik etmeyi önceliklendiriyoruz"

"KARDEŞLİK BAĞLARIMIZI GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ"

Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi dostluğa da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak geçmiş ve karşılıklı güven üzerine kurulduğunu hatırlattı.

İki ülke arasındaki bağı kanla pekişmiş bir dostluk olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nesilden nesile aktarılan kardeşlik ve karşılıklı güven bağları ilişkilerimizin merkezinde yer almaktadır. Bu değerli mirası gelecek nesillere daha da güçlü bir biçimde aktarmak bizim sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni iş birliklerine kapı açmasını beklediklerini belirterek, "Ziyaretimizin, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri taşımak adına somut adımların önünü açacağına inanıyorum" dedi.

Türkiye ile Güney Kore, 2027 yılında diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 70. yıl dönümünü kutlayacak.

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