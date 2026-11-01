Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor! Lee Jae Myung'dan işbirliği mesajı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor! Lee Jae Myung'dan işbirliği mesajı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor! Lee Jae Myung'dan işbirliği mesajı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'ye hareket etti. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada savunma sanayisi, ekonomi ve enerji başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme mesajı verdi.

Kaydet
|

Ziyaret öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Seul'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki işbirliğinin savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi ve enerji alanlarında geliştirilmesini temenni etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan
DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 yıl sonra Güney Kore'ye kritik ziyaret! Seul'de anlaşmalar imzalanacak

Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Güney Kore'de çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Güney Kore arasındaki köklü ilişkilere dikkat çekti.

İki ülke arasındaki dostluğun Kore Savaşı'na dayandığını hatırlatan Lee, zor zamanlarda birbirine destek olan Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER
Zelenskiy
DÜNYA

Zelenskiy'den Putin'le görüşme için Türkiye formülü! "Erdoğan yapabilir"

İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliğine yeni katkılar sunmasını beklediğini ifade eden Lee, savunma sanayisi, ekonomi ve enerji başta olmak üzere farklı alanlarda ortaklığın güçlendirilmesini istediklerini kaydetti.

Lee, ziyaretin Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde gerçekleşmesine de dikkat çekti. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha güçlü bir işbirliğine dönüşmesini temenni eden Lee, Erdoğan'ın devlet ziyaretini ülke halkıyla birlikte içtenlikle karşıladığını belirterek, “Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanı!” ifadelerini kullandı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.