Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gidiyor! Lee Jae Myung'dan işbirliği mesajı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'ye hareket etti. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada savunma sanayisi, ekonomi ve enerji başta olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme mesajı verdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ziyaret öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Seul'de ağırlayacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki işbirliğinin savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi ve enerji alanlarında geliştirilmesini temenni etti.

Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Güney Kore'de çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Güney Kore arasındaki köklü ilişkilere dikkat çekti.

İki ülke arasındaki dostluğun Kore Savaşı'na dayandığını hatırlatan Lee, zor zamanlarda birbirine destek olan Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.

İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliğine yeni katkılar sunmasını beklediğini ifade eden Lee, savunma sanayisi, ekonomi ve enerji başta olmak üzere farklı alanlarda ortaklığın güçlendirilmesini istediklerini kaydetti.

Lee, ziyaretin Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70. yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde gerçekleşmesine de dikkat çekti. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha güçlü bir işbirliğine dönüşmesini temenni eden Lee, Erdoğan'ın devlet ziyaretini ülke halkıyla birlikte içtenlikle karşıladığını belirterek, “Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanı!” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala