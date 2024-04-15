Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alındı. Erdoğan görüşmede İsrail'in gaddarca saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Türkiye-Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile Gazze'ye saldırıların masaya yatırıldığı görüşmede Erdoğan, Katar'a birlik çağrısı yaptı.

İSRAİL'İN GADDARCA SALDIRILARI DURDURULMALI

Erdoğan görüşmede, Katar Emiri Al Sani'ye İsrail’in bu gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan bunun için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail’in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu da ekledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bu gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail’in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler."