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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayram diplomasisi! 3 liderle görüştü

Kaynak: Dış Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayram diplomasisi! 3 liderle görüştü
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı. Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Kurban Bayramı vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki doğrudan temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen barışçıl müzakerelerin desteklenmesinin ve bölgesel istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bayram diplomasisi! 3 liderle görüştü - 1. Resim

'BARIŞ MASASINA DESTEK' VURGUSU PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİNDE ÖNE ÇIKTI

Görüşmede Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

MALEZYA İLE TAM KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-Malezya ilişkilerinin çok yönlü olarak geliştirilmesine dair kararlılığı yineledi. Enerji, eğitim, savunma ve sağlık gibi birçok alanda iş birliğinin sürdürüleceği belirtildi. Liderler bayram tebriklerini karşılıklı olarak iletti.

ENDONEZYA İLE 'TARİHİ DÜZEYDE' İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede iki ülke ilişkilerinin örnek düzeyde olduğunu vurguladı ve enerjiden savunmaya kadar birçok alanda “tarihi nitelikte iş birliklerine” imza atıldığını ifade etti.

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Kaynak: Dış Haberler

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