Japonya'da düşen doğum oranını artırmak amacıyla hazırlanan yeni nüfus stratejisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği “En az 3 çocuk” tavsiyesini hatırlatan bir destek planı öne çıktı. İktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin önerisine göre, üçüncü ve sonraki her çocuk için ailelere 10 milyon yen (yaklaşık 3,2 milyon lira) değerinde destek ve hizmet sunulması planlanıyor.

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Kyodo ajansının parti içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, LDP Nüfus Stratejileri Komisyonu, doğum oranındaki düşüş nedeniyle yeni bir nüfus stratejisi uygulanmasına karar verdi. Bu çerçevede ülkede yeni bir "Nüfus Stratejisi Ajansı" kurulacak, ailelere üçüncü ve sonraki her çocuk için yaklaşık 10 milyon yen değerinde yardım ve hizmet sağlanacak.

YENİ STRATEJİ GELECEK AY HÜKÜMETE SUNULACAK

Yeni strateji, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae hükümetine gelecek ay içinde sunulacak ve hükümetin 2027 yılına yönelik reform programına dahil edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En az 3 çocuk" tavsiyesi Japonya'ya etki etti! Ailelere milyonlar verilecek

"ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU NÜFUS AZALMASI"

Başbakan Takaiçi, ülke çapında nüfus oranlarındaki düşüşle mücadele önlemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Kasım 2025'te yeni "Nüfus Stratejisi Merkezi"ni kurduklarını açıklamıştı. Merkezin açılışında konuşan Takaiçi, "Ülkenin en büyük sorunu nüfus azalması." ifadesini kullanmıştı.

2030, NÜFUS TRENDİNİ TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN SON FIRSAT

Tokyo hükümeti, düşen doğum oranı karşısında 2030 yılına kadarki dönemi "mevcut nüfus trendlerini tersine çevirmek için son fırsat" olarak belirlediğini bildirmişti. Dönemin Başbakanı Kişida Fumio, 2023'te yaptığı açıklamada, ülke çapında düşen doğum oranıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En az 3 çocuk" tavsiyesi Japonya'ya etki etti! Ailelere milyonlar verilecek

YAŞLI NÜFUSUN TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI ARTACAK

Azalan doğum oranı ve yaşlı nüfustaki artış, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmada sorun oluşturuyor.

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsüne göre, ülkede "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü nüfusun 2045 yılında 39,4 milyona yükselmesi ve toplam nüfusun yüzde 36,3'ünü oluşturması bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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