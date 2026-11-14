Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Aram Kuran, Erivan’da düzenlenen Dünya Ermenileri Zirvesi’nde Luys TV’nin kuruluş sürecini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ermenice televizyon kanalı kurulmasına verdiği desteği aktaran Kuran’ın sözleri, salonda alkışlarla karşılandı.

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Dünyanın dört bir yanından Ermeni kanaat önderlerini, toplum temsilcilerini, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Global Armenian Summit (Dünya Ermenileri Zirvesi), 5-8 Kasım tarihlerinde Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlendi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katıldığı zirvede, Ermenistan devletinin onur konuğu olarak davet edilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Luys Media Yönetim Kurulu Başkanı Aram Kuran, 8 Kasım'da düzenlenen kültür panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

Ermeni kültürünün farklı coğrafyalarda yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının ele alındığı panelde Kuran'a, Türkiye'de Ermenice yayın yapan bir televizyon kanalı kurarken ne gibi zorluklarla karşılaştığı soruldu. Kuran, soruyu cevaplarken öncelikle Türkiye'deki basın mevzuatına değindi. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yayıncılık faaliyetlerinin belirli yasal prosedürlere tabi olduğunu ifade etti.

Gazetelerinin Türkçe ve Ermenice yayımlanabilmesi için gerekli başvuruları yaptıklarını ve herhangi bir sorunla karşılaşmadan işlemleri tamamladıklarını anlatan Kuran, ardından Türkiye'nin ilk Ermenice televizyon kanalı Luys TV'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini anlattı! Ermeni zirvesinde alkışlar yükseldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DOĞRUDAN İLETTİLER

Projeyi hayata geçirmeden önce konuyu doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini belirten Kuran, Batı Ermenicesinin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, dilin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını anlattıklarını söyledi. Kuran, çocukların Ermenice öğrenebilmeleri, kendi kültürlerini tanımaları, kültürel miraslarını yaşatmaları ve gelecek kuşaklara aktarmaları amacıyla Türkiye'de ilk kez Ermenice yayın yapan bir televizyon kanalı kurmak istediklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ifade ettiklerini dile getirdi.

“HAY HAY, TABİİ Kİ KURUN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talebe "Hay hay, tabii ki kurun." sözleriyle karşılık verdiğini aktaran Kuran'ın açıklaması üzerine salonda önce Türkçe bilen katılımcılardan alkışlar yükseldi. Kuran'ın sözlerinin eş zamanlı olarak Ermeniceye çevrilmesiyle alkışlar yeniden ve çok daha güçlü bir şekilde salonda yankılandı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Ermeni toplum temsilcilerinin katıldığı, diaspora kültürünün ve geleceğinin konuşulduğu uluslararası zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenice yayıncılığa yönelik olumlu yaklaşımının alkışlanması panelin öne çıkan anları arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini anlattı! Ermeni zirvesinde alkışlar yükseldi

LUYS TV'NİN İZNİ 24 SAATTE ALINDI

Kuran, konuşmasının devamında Luys TV'nin kuruluş aşamasında herhangi bir engelle karşılaşmadıklarının altını çizdi. Gerekli resmî başvuruların yapılmasının ardından televizyon kanalının kuruluşu için gereken iznin 24 saat içinde alındığını belirten Kuran, Türkiye'de Batı Ermenicesinin yaşatılması amacıyla başlatılan yayıncılık girişiminin hayata geçirilme sürecini katılımcılarla paylaştı.

Türkiye'nin ilk Ermenice televizyon kanalı olarak yayın hayatına başlayan Luys TV, Türkçe ve Batı Ermenicesinde yayın yaparak Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerde yaşayan Ermenilere ulaşmayı hedefliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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