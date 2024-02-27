Cumhurbaşkanı seçimi ertelenen Senegal'de genel af yolda: Siyasi tutukluları da kapsayacak

Cumhurbaşkanı seçiminin ertelendiği Senegal'de, ülkenin Cumhurbaşkanı Macky Sall, siyasi tutukluları kapsayacak genel af tasarısını parlamentoya sunacağını duyurdu.

Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi süresiz ertelendi. Cumhurbaşkanı Macky Sall'in "meclis ile Anayasa Konseyi arasında yaşanan krizi" gerekçe göstererek seçimi ertelemesi ülkeyi karıştırdı.

Tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Sall, yeni seçim tarihini belirlemek üzere 2 gün sürecek ulusal diyalog görüşmelerine başladı. Sall, seçimi temmuzda başlayacak yağmur döneminden önce düzenlemek istediğini açıkladı.

'GENEL AF'FI PARLAMENTOYA SUNACAK

Görüşmelerde ortak bir tarih belirleyeceklerine inandığını söyleyen Sall, ulusal uzlaşı kapsamında 'genel af' çıkarmak istediğini söyledi ve buna ilişkin tasarıyı çarşamba günü parlamentoya sunacakları bilgisini paylaştı. Sall, tasarının 2021-2024 yılları arasında siyasi gösterilerde tutuklananları da kapsayacağının altını çizdi.

Görüşmelerinin ilk gününe 19 cumhurbaşkanı adayından sadece 2'si katıldı. Muhalif 16 aday, Sall'in seçimi erteleme kararına tepki göstererek, görüşmelere katılmayacaklarını açıklamıştı.

SEMBOLİK OYLAMA YAPILDI

Anayasa Konseyi kararına göre ülkedeki seçimin, Cumhurbaşkanı Sall'in görev süresinin dolacağı 2 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor. Senegal Cumhurbaşkanı Sall, görevini 2 Nisan'da bırakacağını ancak seçim tarihine 26 ve 27 Şubat'ta düzenleyeceği ulusal diyalog toplantıları sonrasında karar verileceğini duyurmuştu.

Muhalif cumhurbaşkanı adayları ise normal şartlarda cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı 25 Şubat'ta sembolik oy sandıkları kurmuş ve oylama yapmıştı.